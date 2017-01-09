Новая фотозагадка: в соцсетях ищут на снимке огромную змею

06.02.2017 17:00 | новости Печать

Новая фотозагадка: в соцсетях ищут на снимке огромную змею
Австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, занимающаяся поимкой змей, предложила пользователям Facebook найти на фотографии спрятавшегося питона.
 
 
Ковровый питон свернулся кольцами за одним из шести цветочных горшков. Как уверяют авторы снимка, длина змеи составляет 1,8 метра, сообщают РИА Новости.
 
Сможете ли вы найти рептилию на фото? Чтобы проверить себя, нажмите на картинку и переверните ее.
 
Впрочем, не всех пользователей устроил ответ. "Все равно не могу ее разглядеть, ей придется меня укусить", — написал один из комментаторов.

 


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