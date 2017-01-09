В Кукморе состоялся турнир по хоккею среди мусульманских команд (фото)

В Республике

16 млн рублей передали спонсоры на проведение мэрией Казани регионального этапа WorldSkills Russia

По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

15:12 06.02.2017 По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

Рустам Минниханов вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров

По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.

15:05 06.02.2017 По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.

Песков назвал недопустимыми слова журналиста Fox News о Путине

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.

14:40 06.02.2017 Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.

Видео: глава Госсовета РТ осмотрел хоккейную коробку казанской гимназии № 90

Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.

14:36 06.02.2017 Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.

Рустем Хасанов: «Пик онкозаболеваемости приходится на возраст 60 лет и старше»

Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.

14:23 06.02.2017 Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.

В Казани мужчина угнал автомобиль у своего приятеля

Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.

14:20 06.02.2017 Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.

Погорельцы «Адмирала»: Если бы сказали, что он построит еще один рынок – все бы за ним пошли

Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.

14:12 06.02.2017 Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.

Орест Ибрагимов: «Минздрав РФ проводит фармэкспертизу нашего лекарства от СПИДа»

В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».

14:11 06.02.2017 В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».

Фарид Мухаметшин: Будущее Татарстана – в образованной, креативной, небезразличной молодежи

Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.

14:00 06.02.2017 Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.

Путин предложил Решетникову стать и. о. главы Пермского края

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.

13:39 06.02.2017 Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.

Росреестр по РТ предупреждает о завершении сроков бесплатной приватизации

Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.

13:36 06.02.2017 Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.

Три человека пострадали в аварии в центре Казани

Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.

13:28 06.02.2017 Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.

В Казани сотрудники Росгвардии задержали рецидивистов, ограбивших 17-летнего студента

Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.

13:18 06.02.2017 Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.

Четверо татарстанцев выиграли путевку в хадж

В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.

13:08 06.02.2017 В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.

Рустам Минниханов поручил усилить работу по привлечению в Иннополис IT-компаний

Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.

13:00 06.02.2017 Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.

КМИЗ готов вдвое увеличить производство хирургических инструментов

Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.

12:09 06.02.2017 Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.

УФАС по РТ проверит обоснованность роста цен на гречку в Татарстане

Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.

11:50 06.02.2017 Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.

Президент Татарстана обсудил с главой компании «Alstom Россия» вопросы сотрудничества

Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.

11:44 06.02.2017 Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.

Задержаны аферистки, снявшие с жительницы Челнов порчу за 280 тысяч рублей

Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.

11:40 06.02.2017 Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.

Стоимость строительства бассейна в Дербышках составит 110 млн рублей

Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.

11:37 06.02.2017 Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.

В Татарстане за 2016 год выявлено 15,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований

В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.

11:29 06.02.2017 В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.

Зарплату детских тренеров в Татарстане поднимут до 25 тыс. рублей

Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.

11:13 06.02.2017 Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.

В этом году в Казани появится более 600 точек сезонной торговли

Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.

10:50 06.02.2017 Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.

В Казани суд начал рассматривать дело о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Сегодня началось предварительное слушание по делу.

10:40 06.02.2017 Сегодня началось предварительное слушание по делу.

Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино

Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.

10:22 06.02.2017 Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.

На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей

Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.

10:17 06.02.2017 Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.

Президент РТ потребовал усилить работу по привлечению к ответственности виновных в ситуации с ТФБ

Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.

10:00 06.02.2017 Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.

В храме Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Казани прошли престольные торжества

Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

09:01 06.02.2017 Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Размещением объектов торговли в Казани займется Комитет потребительского рынка

Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.

08:49 06.02.2017 Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.