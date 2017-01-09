Сегодня состоялось объединенное отчетное собрание Олуязского сельского поселения и хозяйства «Урал». В ходе собрания было заслушано выступление главы Олуязского сельского поселения Рамиля Маликова о выполненной работе за прошлый год, планах на будущее. Главные специалисты хозяйства «Урал» сделали анализ работе каждой отрасли, председатель хозяйства Газинур Хабибрахманов ознакомил собравшихся с финансово-экономическими показателями. После выступления глава района Сергей Димитриев ответил на интересующие вопросы, вручил подарки передовикам труда.
В Олуязе состоялся сход граждан (фото)
06.02.2017 14:30 | новости Печать
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В Республике
16 млн рублей передали спонсоры на проведение мэрией Казани регионального этапа WorldSkills Russia
По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.
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По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.
15:12 06.02.2017
Рустам Минниханов вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров
По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.
15:05 06.02.2017
По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.
15:05 06.02.2017
Песков назвал недопустимыми слова журналиста Fox News о Путине
Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.
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Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.
14:40 06.02.2017
Видео: глава Госсовета РТ осмотрел хоккейную коробку казанской гимназии № 90
Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.
14:36 06.02.2017
Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.
14:36 06.02.2017
Рустем Хасанов: «Пик онкозаболеваемости приходится на возраст 60 лет и старше»
Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.
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Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.
14:23 06.02.2017
В Казани мужчина угнал автомобиль у своего приятеля
Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.
14:20 06.02.2017
Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.
14:20 06.02.2017
Погорельцы «Адмирала»: Если бы сказали, что он построит еще один рынок – все бы за ним пошли
Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.
14:12 06.02.2017
Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.
14:12 06.02.2017
Орест Ибрагимов: «Минздрав РФ проводит фармэкспертизу нашего лекарства от СПИДа»
В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».
14:11 06.02.2017
В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».
14:11 06.02.2017
Фарид Мухаметшин: Будущее Татарстана – в образованной, креативной, небезразличной молодежи
Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.
14:00 06.02.2017
Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.
14:00 06.02.2017
Путин предложил Решетникову стать и. о. главы Пермского края
Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.
13:39 06.02.2017
Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.
13:39 06.02.2017
Росреестр по РТ предупреждает о завершении сроков бесплатной приватизации
Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.
13:36 06.02.2017
Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.
13:36 06.02.2017
Три человека пострадали в аварии в центре Казани
Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
13:28 06.02.2017
Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
13:28 06.02.2017
В Казани сотрудники Росгвардии задержали рецидивистов, ограбивших 17-летнего студента
Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.
13:18 06.02.2017
Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.
13:18 06.02.2017
Четверо татарстанцев выиграли путевку в хадж
В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.
13:08 06.02.2017
В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.
13:08 06.02.2017
Рустам Минниханов поручил усилить работу по привлечению в Иннополис IT-компаний
Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.
13:00 06.02.2017
Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.
13:00 06.02.2017
КМИЗ готов вдвое увеличить производство хирургических инструментов
Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.
12:09 06.02.2017
Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.
12:09 06.02.2017
УФАС по РТ проверит обоснованность роста цен на гречку в Татарстане
Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.
11:50 06.02.2017
Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.
11:50 06.02.2017
Президент Татарстана обсудил с главой компании «Alstom Россия» вопросы сотрудничества
Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.
11:44 06.02.2017
Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.
11:44 06.02.2017
Задержаны аферистки, снявшие с жительницы Челнов порчу за 280 тысяч рублей
Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.
11:40 06.02.2017
Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.
11:40 06.02.2017
Стоимость строительства бассейна в Дербышках составит 110 млн рублей
Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.
11:37 06.02.2017
Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.
11:37 06.02.2017
В Татарстане за 2016 год выявлено 15,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований
В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.
11:29 06.02.2017
В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.
11:29 06.02.2017
Зарплату детских тренеров в Татарстане поднимут до 25 тыс. рублей
Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.
11:13 06.02.2017
Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.
11:13 06.02.2017
В этом году в Казани появится более 600 точек сезонной торговли
Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.
10:50 06.02.2017
Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.
10:50 06.02.2017
В Казани суд начал рассматривать дело о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Сегодня началось предварительное слушание по делу.
10:40 06.02.2017
Сегодня началось предварительное слушание по делу.
10:40 06.02.2017
Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино
Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.
10:22 06.02.2017
Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.
10:22 06.02.2017
На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей
Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.
10:17 06.02.2017
Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.
10:17 06.02.2017
Президент РТ потребовал усилить работу по привлечению к ответственности виновных в ситуации с ТФБ
Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.
10:00 06.02.2017
Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.
10:00 06.02.2017
В храме Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Казани прошли престольные торжества
Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
09:01 06.02.2017
Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
09:01 06.02.2017
Размещением объектов торговли в Казани займется Комитет потребительского рынка
Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.
08:49 06.02.2017
Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.
08:49 06.02.2017
В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017