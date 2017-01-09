Праздник, состоявшийся в деревне Люга у построенной Гамиром Саляховым горки, пришелся всем по душе. Желающие могли насладиться горячим чаем и блинами. В играх приняли участие не только дети, но и взрослые. В состязании по стрельбе из лука не было равных Эльвине Ашрябзяновой из деревни Сазтамак. Для молодежи сельчанами были представлены старинные санки. Было много желающих сфотографироваться на санях Назиры Фаезовой, которым 100 лет. В ходе праздника также был организован творческий конкурс: рисование на снегу. Мероприятие вызвало бурю эмоций и у гостей, и у сельчан, все остались довольны.
В Люге состоялся «Праздник санок» (фото)
06.02.2017 14:00 | новости Печать
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В Республике
Росреестр по РТ предупреждает о завершении сроков бесплатной приватизации
Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.
13:36 06.02.2017
Подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность бесплатно можно до 1 марта 2017 года.
13:36 06.02.2017
Три человека пострадали в аварии в центре Казани
Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
13:28 06.02.2017
Водитель «Лады», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой.
13:28 06.02.2017
В Казани сотрудники Росгвардии задержали рецидивистов, ограбивших 17-летнего студента
Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.
13:18 06.02.2017
Стражам порядка для задержания злоумышленников пришлось применить физическую силу и спецсредства.
13:18 06.02.2017
Четверо татарстанцев выиграли путевку в хадж
В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.
13:08 06.02.2017
В хадж отправятся победители конкурса чтецов Корана, прошедшего в Азнакаевском районе РТ.
13:08 06.02.2017
Рустам Минниханов поручил усилить работу по привлечению в Иннополис IT-компаний
Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.
13:00 06.02.2017
Сейчас на территории инновационного города работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом.
13:00 06.02.2017
КМИЗ готов вдвое увеличить производство хирургических инструментов
Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.
12:09 06.02.2017
Казанское предприятие готово возместить возможный дефицит из-за неполучения зарубежными производителями регистрационных удостоверений.
12:09 06.02.2017
УФАС по РТ проверит обоснованность роста цен на гречку в Татарстане
Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.
11:50 06.02.2017
Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.
11:50 06.02.2017
Президент Татарстана обсудил с главой компании «Alstom Россия» вопросы сотрудничества
Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.
11:44 06.02.2017
Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.
11:44 06.02.2017
Задержаны аферистки, снявшие с жительницы Челнов порчу за 280 тысяч рублей
Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.
11:40 06.02.2017
Полиция ищет пострадавших от действий злоумышленниц.
11:40 06.02.2017
Стоимость строительства бассейна в Дербышках составит 110 млн рублей
Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.
11:37 06.02.2017
Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.
11:37 06.02.2017
В Татарстане за 2016 год выявлено 15,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований
В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.
11:29 06.02.2017
В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.
11:29 06.02.2017
Зарплату детских тренеров в Татарстане поднимут до 25 тыс. рублей
Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.
11:13 06.02.2017
Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.
11:13 06.02.2017
В этом году в Казани появится более 600 точек сезонной торговли
Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.
10:50 06.02.2017
Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.
10:50 06.02.2017
В Казани суд начал рассматривать дело о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Сегодня началось предварительное слушание по делу.
10:40 06.02.2017
Сегодня началось предварительное слушание по делу.
10:40 06.02.2017
Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино
Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.
10:22 06.02.2017
Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.
10:22 06.02.2017
На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей
Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.
10:17 06.02.2017
Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.
10:17 06.02.2017
Президент РТ потребовал усилить работу по привлечению к ответственности виновных в ситуации с ТФБ
Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.
10:00 06.02.2017
Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.
10:00 06.02.2017
В храме Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Казани прошли престольные торжества
Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
09:01 06.02.2017
Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
09:01 06.02.2017
Размещением объектов торговли в Казани займется Комитет потребительского рынка
Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.
08:49 06.02.2017
Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.
08:49 06.02.2017
В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге
Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.
08:37 06.02.2017
Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.
08:37 06.02.2017
Татарстан лидирует в России по числу сдавших нормативы ГТО
Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.
08:30 06.02.2017
Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.
08:30 06.02.2017
Стали известны подробности пожара в Казани, в котором погибла пожилая женщина
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
08:29 06.02.2017
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
08:29 06.02.2017
За пять месяцев ОРВИ и гриппом переболели более 174 тысяч казанцев
В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.
08:26 06.02.2017
В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.
08:26 06.02.2017
Минобороны РФ создало каталог сбитых в Сирии беспилотников
Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.
07:48 06.02.2017
Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.
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Режиссер Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском конфликте
Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.
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Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.
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Завершен самый длинный беспересадочный полет в мире
Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.
06:30 06.02.2017
Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.
06:30 06.02.2017
«Окская судоверфь» сдала первый катер «Сапсан» для Минобороны РФ
Судно будет использоваться на Черном море.
04:07 06.02.2017
Судно будет использоваться на Черном море.
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Ученые: «Прокуренные» вещи опасны для здоровья
Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.
02:36 06.02.2017
Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.
02:36 06.02.2017
Появились фото лобового столкновения двух иномарок в Лаишевском районе
В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
23:32 05.02.2017
В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
23:32 05.02.2017