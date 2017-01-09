В Люге состоялся «Праздник санок» (фото)

06.02.2017 14:00 | новости

Праздник, состоявшийся в деревне Люга у построенной Гамиром Саляховым горки, пришелся всем по душе. Желающие могли насладиться горячим чаем и блинами. В играх приняли участие не только дети, но и взрослые. В состязании по стрельбе из лука не было равных Эльвине Ашрябзяновой из деревни Сазтамак. Для молодежи сельчанами были представлены старинные санки. Было много желающих сфотографироваться на санях Назиры Фаезовой, которым 100 лет. В ходе праздника также был организован творческий конкурс: рисование на снегу. Мероприятие вызвало бурю эмоций и у гостей, и у сельчан, все остались довольны.