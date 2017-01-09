В Кукморе состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли»

В Республике

КМИЗ готов вдвое увеличить производство хирургических инструментов, если на рынке возникнет дефицит

Импортная медицинская техника ряда зарубежных производителей не смогла получить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре.

12:09 06.02.2017 Импортная медицинская техника ряда зарубежных производителей не смогла получить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре.

УФАС по РТ проверит обоснованность роста цен на гречку в Татарстане

Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.

11:50 06.02.2017 Менее чем за неделю стоимость гречневой крупы выросла почти в два раза.

Президент Татарстана обсудил с главой компании «Alstom Россия» вопросы сотрудничества

Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.

11:44 06.02.2017 Французская компания Alstom является лидером по производству энергетического и железнодорожного транспорта.

Стоимость строительства бассейна в Дербышках составит 110 млн рублей

Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.

11:37 06.02.2017 Строительные работы должны начаться в ближайшие дни.

В Татарстане за 2016 год выявлено 15,5 тыс. новых случаев злокачественных новообразований

В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.

11:29 06.02.2017 В республике зафиксировано снижение смертности от злокачественных образований.

Зарплату детских тренеров в Татарстане поднимут до 25 тыс. рублей

Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.

11:13 06.02.2017 Сейчас средняя зарплата детского тренера в республике составляет 19,7 тыс. рублей.

В этом году в Казани появится более 600 точек сезонной торговли

Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.

10:50 06.02.2017 Две трети зарезервированных мест предназначены для продажи продуктов питания и размещение летних кафе.

В Казани суд начал рассматривать дело о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Сегодня началось предварительное слушание по делу.

10:40 06.02.2017 Сегодня началось предварительное слушание по делу.

Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино

Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.

10:22 06.02.2017 Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.

На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей

Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.

10:17 06.02.2017 Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.

Президент РТ потребовал усилить работу по привлечению к ответственности виновных в ситуации с ТФБ

Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.

10:00 06.02.2017 Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.

В храме Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Казани прошли престольные торжества

Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

09:01 06.02.2017 Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Размещением объектов торговли в Казани займется Комитет потребительского рынка

Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.

08:49 06.02.2017 Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.

В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект

Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.

08:40 06.02.2017 Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.

Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге

Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.

08:37 06.02.2017 Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.

Татарстан лидирует в России по числу сдавших нормативы ГТО

Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.

08:30 06.02.2017 Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.

Стали известны подробности пожара в Казани, в котором погибла пожилая женщина

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

08:29 06.02.2017 Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

За пять месяцев ОРВИ и гриппом переболели более 174 тысяч казанцев

В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.

08:26 06.02.2017 В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.

Минобороны РФ создало каталог сбитых в Сирии беспилотников

Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.

07:48 06.02.2017 Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.

Режиссер Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском конфликте

Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.

07:10 06.02.2017 Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.

Завершен самый длинный беспересадочный полет в мире

Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.

06:30 06.02.2017 Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.

«Окская судоверфь» сдала первый катер «Сапсан» для Минобороны РФ

Судно будет использоваться на Черном море.

04:07 06.02.2017 Судно будет использоваться на Черном море.

Ученые: «Прокуренные» вещи опасны для здоровья

Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.

02:36 06.02.2017 Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.

Появились фото лобового столкновения двух иномарок в Лаишевском районе

В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

23:32 05.02.2017 В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В Центре «Эрмитаж-Казань» состоялась интерактивная программа на выставке о моде

Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.

23:04 05.02.2017 Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.

Черная полоса УНИКСа затянулась

Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.

22:41 05.02.2017 Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.

Появилось видео с моста через Каму, где произошло семь ДТП

В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

21:49 05.02.2017 В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

В ДТП около Казани пострадали шесть человек

В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.

19:53 05.02.2017 В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.

На мосту через Каму произошло семь аварий

В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

18:42 05.02.2017 В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.