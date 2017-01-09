7 февраля в 9 часов в большом зале здания районного Совета, по адресу: ул. Ленина, д. 13, состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли». Приглашаются руководители торговых объектов, занимающиеся оптовой и розничной продажей продовольственных товаров, в том числе алкогольной продукцией и пиво, а также руководители предприятий общественного питания. В совещании примут участие представители правоохранительных органов, Госалкогольинспекции, налоговых органов и другие.
В Кукморе состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли»
06.02.2017 12:00 | новости Печать
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10:17 06.02.2017
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10:00 06.02.2017
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08:49 06.02.2017
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