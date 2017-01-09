Поч.Сутерская школа открыта для всех

06.02.2017 11:00 | Общество

Поскольку школа находится в сельской местности, то она является сосредоточением культурной жизни села. Стало традицией то, что на многие школьные мероприятия приходят местные жители, несмотря на то, что свои дети и внуки уже выросли, настолько интересно проходят линейки и праздники. Они - желанные гости и на новогодних представлениях, 1 сентября, на Последнем звонке, Дне матери и 9 мая.

Кажется, что только недавно я пошла в первый класс, а сейчас я уже в одиннадцатом. Одиннадцатый класс – очень важный период жизни учеников, это как отправная точка для взрослой жизни. В конце учебного года все учащиеся выпускного класса сдают экзамены. Это очень ответственный момент в жизни каждого выпускника, ведь от результатов ЕГЭ зависит то, куда ты поступишь. Думаю, что лучшей благодарностью для учителей с нашей стороны будут плоды знаний и жизненной мудрости, выращенные нами из тех семян, которые они посеяли в наших сердцах. В этом году в нашей школе всего 5 выпускников, и каждый из нас отличается друг от друга, но мы очень дружный класс. Можно сказать, что в этом году мы стали намного дружнее. В течение всего времени мы активно участвуем в школьной жизни, занимаемся творчеством, танцуем, поём и, конечно же, стараемся хорошо учиться. С теплотой и грустью мы будем вспоминать свою школьную жизнь, наши классные часы, походы, чаепития, веселые праздники и школьные вечера, линейки и родительские собрания, наши успехи на олимпиадах и различных конкурсах! Время летит очень быстро, не хочется расставаться с ними. Но добрую память о нашем дружном классе, о нашей школе сохраним навсегда!

Снежана Иванова, ученица 11 класса