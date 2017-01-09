Поч.Сутерская школа открыта для всех

06.02.2017 11:00 | Общество Печать

Поч.Сутерская школа открыта для всех

Поскольку  школа находится в сельской местности, то она является сосредоточением  культурной жизни села. Стало традицией то, что   на  многие  школьные  мероприятия  приходят  местные жители, несмотря на то, что свои дети и внуки уже выросли, настолько интересно проходят   линейки  и праздники. Они  - желанные гости и на новогодних представлениях, 1  сентября, на  Последнем  звонке,  Дне  матери и 9 мая.

Кажется, что только недавно я пошла в первый класс, а сейчас я уже в одиннадцатом. Одиннадцатый  класс – очень важный период жизни учеников, это как отправная точка для взрослой жизни. В конце учебного года все учащиеся выпускного  класса сдают экзамены. Это очень ответственный момент  в жизни каждого выпускника, ведь от результатов ЕГЭ зависит то, куда ты поступишь. Думаю, что лучшей благодарностью для учителей с нашей стороны будут плоды знаний и жизненной мудрости, выращенные нами из тех семян, которые они посеяли в наших сердцах. В этом году в нашей школе всего 5 выпускников, и каждый из нас отличается друг от друга, но мы очень дружный класс. Можно сказать, что в этом году мы стали намного дружнее.  В течение всего времени мы активно участвуем в школьной жизни, занимаемся творчеством, танцуем, поём и, конечно же, стараемся хорошо учиться. С теплотой и грустью мы будем вспоминать свою школьную жизнь, наши классные часы, походы, чаепития, веселые праздники и школьные вечера, линейки и родительские собрания, наши успехи на олимпиадах и различных конкурсах! Время летит очень быстро, не хочется расставаться с ними. Но добрую память о нашем дружном классе, о нашей школе сохраним навсегда!

Снежана Иванова, ученица 11 класса

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Супруги Лейла и Фанзиль Миннемуллины из Нового Сардека приняли в свою семью ветерана тыла

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Казани суд начал рассматривать дело о пожаре в ТК «Адмирал»
Сегодня началось предварительное слушание по делу.
10:40 06.02.2017
Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино
Поручение о реконструкции стадиона «Локомотив» дал Рустам Минниханов на заседании коллегии Минспорта Татарстана.
10:22 06.02.2017
На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей
Объект будет построен за счет внебюджетных доходов спортивной школы.
10:17 06.02.2017
Президент РТ потребовал усилить работу по привлечению к ответственности виновных в ситуации с ТФБ
Рустам Минниханов на совещании с руководителями правоохранительных органов Татарстана указал на необходимость активизировать работу.
10:00 06.02.2017
В храме Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Казани прошли престольные торжества
Торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
09:01 06.02.2017
Размещением объектов торговли в Казани займется Комитет потребительского рынка
Ранее за эту работу отвечал Комитет земельных и имущественных отношений.
08:49 06.02.2017
В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге
Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.
08:37 06.02.2017
Татарстан лидирует в России по числу сдавших нормативы ГТО
Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.
08:30 06.02.2017
Стали известны подробности пожара в Казани, в котором погибла пожилая женщина
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
08:29 06.02.2017
За пять месяцев ОРВИ и гриппом переболели более 174 тысяч казанцев
В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.
08:26 06.02.2017
Минобороны РФ создало каталог сбитых в Сирии беспилотников
Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.
07:48 06.02.2017
Режиссер Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском конфликте
Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.
07:10 06.02.2017
Завершен самый длинный беспересадочный полет в мире
Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.
06:30 06.02.2017
«Окская судоверфь» сдала первый катер «Сапсан» для Минобороны РФ
Судно будет использоваться на Черном море.
04:07 06.02.2017
Ученые: «Прокуренные» вещи опасны для здоровья
Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.
02:36 06.02.2017
Появились фото лобового столкновения двух иномарок в Лаишевском районе
В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
23:32 05.02.2017
В Центре «Эрмитаж-Казань» состоялась интерактивная программа на выставке о моде
Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.
23:04 05.02.2017
Черная полоса УНИКСа затянулась
Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.
22:41 05.02.2017
Появилось видео с моста через Каму, где произошло семь ДТП
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
21:49 05.02.2017
В ДТП около Казани пострадали шесть человек
В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.
19:53 05.02.2017
На мосту через Каму произошло семь аварий
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
18:42 05.02.2017
День герба отметят в Музее истории государственности Татарстана
Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.
17:55 05.02.2017
Жителя Казани разыскивают за изнасилование 13-летней девочки в Зеленодольске
Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.
17:33 05.02.2017
«Зенит-Казань» в пяти сетах переиграл кемеровский «Кузбасс»
По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.
17:00 05.02.2017
Памела Андерсон прокомментировала протесты против Трампа
В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.
16:50 05.02.2017
Зимние трековые гонки стартовали в Высокогорском районе РТ
Всего на сегодня запланировано 16 заездов.
16:10 05.02.2017
Самолет из Дохи отправился по самому длинному беспересадочному авиамаршруту в мире
Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.
15:55 05.02.2017
В Елабуге выберут лучшие экологические проекты
Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».
15:43 05.02.2017
65 участников соревновались в Бавлах в турнире по зимнему картингу
По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.
15:30 05.02.2017
Показать еще