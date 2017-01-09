В рамках проведения месяца профориентации учащиеся 8 Б класса Кукморской средней школы №4 побывали на экскурсии в хлебопекарне Рамазана Юнусова. Рамазан Касимханович рассказал школьникам о становлении пекарни. Ребята узнали о разных увлекательных профессиях, сообщила Аниса Ханова.
Учащиеся Кукморской средней школы №4 побывали в хлебопекарне Рамазана Юнусова
06.02.2017 10:00 | новости Печать
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В Республике
В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.
08:40 06.02.2017
Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге
Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.
08:37 06.02.2017
Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.
08:37 06.02.2017
Татарстан лидирует в России по числу сдавших нормативы ГТО
Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.
08:30 06.02.2017
Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.
08:30 06.02.2017
Стали известны подробности пожара в Казани, в котором погибла пожилая женщина
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
08:29 06.02.2017
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
08:29 06.02.2017
За пять месяцев ОРВИ и гриппом переболели более 174 тысяч казанцев
В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.
08:26 06.02.2017
В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.
08:26 06.02.2017
Минобороны РФ создало каталог сбитых в Сирии беспилотников
Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.
07:48 06.02.2017
Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.
07:48 06.02.2017
Режиссер Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском конфликте
Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.
07:10 06.02.2017
Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.
07:10 06.02.2017
Завершен самый длинный беспересадочный полет в мире
Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.
06:30 06.02.2017
Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.
06:30 06.02.2017
«Окская судоверфь» сдала первый катер «Сапсан» для Минобороны РФ
Судно будет использоваться на Черном море.
04:07 06.02.2017
Судно будет использоваться на Черном море.
04:07 06.02.2017
Ученые: «Прокуренные» вещи опасны для здоровья
Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.
02:36 06.02.2017
Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.
02:36 06.02.2017
Появились фото лобового столкновения двух иномарок в Лаишевском районе
В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
23:32 05.02.2017
В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
23:32 05.02.2017
В Центре «Эрмитаж-Казань» состоялась интерактивная программа на выставке о моде
Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.
23:04 05.02.2017
Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.
23:04 05.02.2017
Черная полоса УНИКСа затянулась
Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.
22:41 05.02.2017
Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.
22:41 05.02.2017
Появилось видео с моста через Каму, где произошло семь ДТП
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
21:49 05.02.2017
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
21:49 05.02.2017
В ДТП около Казани пострадали шесть человек
В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.
19:53 05.02.2017
В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.
19:53 05.02.2017
На мосту через Каму произошло семь аварий
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
18:42 05.02.2017
В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.
18:42 05.02.2017
День герба отметят в Музее истории государственности Татарстана
Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.
17:55 05.02.2017
Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.
17:55 05.02.2017
Жителя Казани разыскивают за изнасилование 13-летней девочки в Зеленодольске
Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.
17:33 05.02.2017
Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.
17:33 05.02.2017
«Зенит-Казань» в пяти сетах переиграл кемеровский «Кузбасс»
По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.
17:00 05.02.2017
По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.
17:00 05.02.2017
Памела Андерсон прокомментировала протесты против Трампа
В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.
16:50 05.02.2017
В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.
16:50 05.02.2017
Зимние трековые гонки стартовали в Высокогорском районе РТ
Всего на сегодня запланировано 16 заездов.
16:10 05.02.2017
Всего на сегодня запланировано 16 заездов.
16:10 05.02.2017
Самолет из Дохи отправился по самому длинному беспересадочному авиамаршруту в мире
Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.
15:55 05.02.2017
Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.
15:55 05.02.2017
В Елабуге выберут лучшие экологические проекты
Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».
15:43 05.02.2017
Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».
15:43 05.02.2017
65 участников соревновались в Бавлах в турнире по зимнему картингу
По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.
15:30 05.02.2017
По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.
15:30 05.02.2017
«Рубин» на сборе в Испании обыграл японский «Сенан Бельмаре»
На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.
15:14 05.02.2017
На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.
15:14 05.02.2017
Трамп: США «лучше ладить с Россией, чем наоборот»
«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.
14:39 05.02.2017
«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.
14:39 05.02.2017
Кинофестиваль для женщин-режиссеров пройдет в Москве
Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».
14:11 05.02.2017
Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».
14:11 05.02.2017
Суд в США отклонил апелляцию на решение о приостановке иммиграционного указа Трампа
Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.
13:32 05.02.2017
Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.
13:32 05.02.2017
В Пестречинском районе в дыму в собственном доме задохнулся мужчина
Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.
13:20 05.02.2017
Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.
13:20 05.02.2017
Рустам Минниханов проводит выходной на рыбалке
Снимок Президента РТ, поймавшего рыбу, «лайкнуло» более 2 тыс. пользователей Instagram.
13:06 05.02.2017
Снимок Президента РТ, поймавшего рыбу, «лайкнуло» более 2 тыс. пользователей Instagram.
13:06 05.02.2017