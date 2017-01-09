Учащиеся Кукморской средней школы №4 побывали в хлебопекарне Рамазана Юнусова

В Республике

В прошлом году в Казани появился 61 новый спортивный объект

Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.

08:40 06.02.2017 Количество казанцев, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2016 года составило 40,1 процента от числа населения.

Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге

Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.

08:37 06.02.2017 Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением.

Татарстан лидирует в России по числу сдавших нормативы ГТО

Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.

08:30 06.02.2017 Всего нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 12 тыс. 758 татарстанцев.

Стали известны подробности пожара в Казани, в котором погибла пожилая женщина

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

08:29 06.02.2017 Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

За пять месяцев ОРВИ и гриппом переболели более 174 тысяч казанцев

В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.

08:26 06.02.2017 В настоящее время эпидемиологический порог по Казани превышен на четыре процента.

Минобороны РФ создало каталог сбитых в Сирии беспилотников

Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.

07:48 06.02.2017 Каталог БПЛА ведется с начала российской операции в САР.

Режиссер Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском конфликте

Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.

07:10 06.02.2017 Стоун стал известен благодаря съемкам фильмов на острые политические темы.

Завершен самый длинный беспересадочный полет в мире

Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.

06:30 06.02.2017 Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways вылетел из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) 5 февраля.

«Окская судоверфь» сдала первый катер «Сапсан» для Минобороны РФ

Судно будет использоваться на Черном море.

04:07 06.02.2017 Судно будет использоваться на Черном море.

Ученые: «Прокуренные» вещи опасны для здоровья

Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.

02:36 06.02.2017 Особенно вредны частички сигаретного дыма для детей, живущих в доме курильщиков.

Появились фото лобового столкновения двух иномарок в Лаишевском районе

В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

23:32 05.02.2017 В аварии на трассе Казань – Оренбург пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В Центре «Эрмитаж-Казань» состоялась интерактивная программа на выставке о моде

Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.

23:04 05.02.2017 Посетители музея смогли познакомиться с модным миром русской аристократии рубежа XIX-XX веков.

Черная полоса УНИКСа затянулась

Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.

22:41 05.02.2017 Казанцы в Белоруссии упустили победу за 3 секунды до конца.

Появилось видео с моста через Каму, где произошло семь ДТП

В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

21:49 05.02.2017 В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

В ДТП около Казани пострадали шесть человек

В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.

19:53 05.02.2017 В Лаишевском районе Татарстана столкнулись две иномарки.

На мосту через Каму произошло семь аварий

В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

18:42 05.02.2017 В каждой из семи дорожных аварий столкнулись по две машины.

День герба отметят в Музее истории государственности Татарстана

Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.

17:55 05.02.2017 Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.

Жителя Казани разыскивают за изнасилование 13-летней девочки в Зеленодольске

Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.

17:33 05.02.2017 Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.

«Зенит-Казань» в пяти сетах переиграл кемеровский «Кузбасс»

По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.

17:00 05.02.2017 По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.

Памела Андерсон прокомментировала протесты против Трампа

В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.

16:50 05.02.2017 В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.

Зимние трековые гонки стартовали в Высокогорском районе РТ

Всего на сегодня запланировано 16 заездов.

16:10 05.02.2017 Всего на сегодня запланировано 16 заездов.

Самолет из Дохи отправился по самому длинному беспересадочному авиамаршруту в мире

Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.

15:55 05.02.2017 Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.

В Елабуге выберут лучшие экологические проекты

Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».

15:43 05.02.2017 Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».

65 участников соревновались в Бавлах в турнире по зимнему картингу

По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.

15:30 05.02.2017 По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.

«Рубин» на сборе в Испании обыграл японский «Сенан Бельмаре»

На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.

15:14 05.02.2017 На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.

Трамп: США «лучше ладить с Россией, чем наоборот»

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.

14:39 05.02.2017 «А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.

Кинофестиваль для женщин-режиссеров пройдет в Москве

Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».

14:11 05.02.2017 Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».

Суд в США отклонил апелляцию на решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

13:32 05.02.2017 Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

В Пестречинском районе в дыму в собственном доме задохнулся мужчина

Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

13:20 05.02.2017 Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.