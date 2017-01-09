Таким будет средний размер пенсий в Татарстане после февральской индексации

05.02.2017 20:00 | новости

После февральской индексации пенсия татарстанцев увеличится примерно на 140 рублей.

В Татарстане средний размер пенсий в 2017 году составит 12 400 рублей. До февраля 2017 года этот показатель составлял 12 260 рублей. Об этом сообщила начальник отдела организации, назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Светлана Гайдук. После индексации страховых пенсий с 1 февраля 2017 года размер средней пенсии в Татарстане вырастет в среднем на 140 рублей.

Как пояснила Светлана Гайдук, чтобы при выходе на пенсию получать хорошие выплаты, человек должен работать сразу в нескольких организациях с высокой заработной платой.

«Если человек работает на одном месте и у него высокая заработная плата, выплаты в Пенсионный фонд все равно будут ограничены предельной базой начисления страховых взносов. Урезание все равно происходит, – говорит начальник отдела организации, назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. – Если же человек имеет несколько мест работы, а это, в частности, преподаватели вузов, то сумма страховых взносов будет собираться с каждого места работы», пишет www.tatar-inform.ru