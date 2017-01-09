Гороскоп на 6 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

05.02.2017 19:00 | новости Печать

Гороскоп на 6 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 6 февраля 2017 года

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В супружеских делах и в общении с членами семьи старайтесь вовремя идти на компромисс. Искреннее сочувствие и взаимопонимание не означает, что родители, домочадцы или партнёр по браку готовы потворствовать всем вашим прихотям без разбору. Если хотите вдохнуть полной грудью ветер свободы и перемен, дождитесь вечера. Но будьте экономнее, иначе рискуете выбросить слишком много денег на экстравагантные капризы.

Гороскоп для Тельца на 6 февраля 2017 года

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День удачен для общения с женщинами, незапланированных покупок, налаживания контакта с духовными единомышленниками. Люди часто будут сами идти навстречу вашим желаниям. Однако звезды напоминают вам о необходимости во всем знать меру и советуют сдерживать поток эмоций. В конце дня не стоит слишком настойчиво вмешиваться в семейные дела. Не пытайтесь навязать свои личные ценности родителям или детям.

Гороскоп для Близнецов на 6 февраля 2017 года

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Сегодня у вас есть шанс приобрести красивую вещь, получить подарок или бонус. Возможно, вам повысят зарплату. Однако это не повод позволять себе лишнее и забывать о принципах жесткой экономии. Будьте дальновиднее и не тратьте все деньги сразу. Вечером возрастёт интерес к любовным делам, дружеским контактам, оригинальным удовольствиям. Не исключено, что конец дня вы проведете в шумном людном месте.

Гороскоп для Рака на 6 февраля 2017 года

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День нельзя назвать однозначно плохим или однозначно хорошим. Вы будете удачливы в любви, творчестве, финансовых делах, но можете испытывать сильный дискомфорт из-за семейной ситуации или переживать состояние тупика в профессиональной сфере. Будьте умереннее в тратах и удовольствиях, берегите своё время и здоровье. В конце дня возможно изменение материального положения или внезапное приобретение.

Гороскоп для Льва на 6 февраля 2017 года

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Днем повышенная эмоциональность будет побуждать вас искать кого-то, кому можно доверить свои тайные переживания. Будьте внимательнее и не ошибитесь в выборе. Наиболее яркие события ожидаются вечером. Вы можете неожиданно получить помощь от друзей или найти оригинальное решение задачи. Начиная новый проект, остерегайтесь избыточного оптимизма и не переоценивайте свои возможности, в том числе финансовые.

Гороскоп для Девы на 6 февраля 2017 года

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Днем есть шанс получить неожиданную помощь от партнёра или друга, моральную либо финансовую. С членами семьи откровенничать не стоит: они могут не до конца разделять ваши чувства и скептически критиковать планы на будущее. Неформальные контакты, творческие занятия, развлечения лучше перенести на вечер. При этом избегайте расточительности, показухи, неоправданных надежд и религиозного фанатизма.

Гороскоп для Весов на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, весы

Пока не настал вечер, не ослабляйте самодисциплину и не уклоняйтесь от выполнения своих обязанностей. Не пасуйте перед профессиональными трудностями: у вас достаточно опыта, чтобы на отлично справиться с любой проблемой. Успешно преодолев очередной барьер, позвольте себе честно заслуженный отдых. Не стоит отказываться от неожиданного приглашения на свидание или от участия в корпоративном мероприятии.

Гороскоп для Скорпиона на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, скорпион

Утром будет естественной тяга к удовольствиям и сладкой жизни. Но уже к полудню вы неизбежно почувствуете пресыщение либо столкнетесь с запретами и ограничениями. Вечер даст вам шанс отказаться от излишней скромности, сменив планы на более яркие, обширные и оригинальные. Пригласите постоянного партнёра к участию в своём новом проекте, иначе ваш отказ от помощи он расценит как неуважение к его авторитету.

Гороскоп для Стрельца на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, стрелец

Тише едешь - дальше будешь, это правило может оказаться для вас незаменимым в утренние и дневные часы. К новым начинаниям приступайте вечером. Именно в этот период суток наконец проснется свойственный вам от природы азарт, благодаря чему вы сможете изменить не устраивающее вас положение дел. Не исключено, что вас осенит очередная гениальная идея или вы получите неожиданное предложение от друзей, живущих за рубежом.

Гороскоп для Козерога на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, козерог

В эти сутки не доверяйте слепо людям и обстоятельствам, ситуация в любую минуту может обернуться против вас. Не испытывайте судьбу. Перед тем как браться за дело, настройтесь на железную дисциплину, это поможет вам держать марку. Вечером вам может нестерпимо захотеться свободы в любви, быту или творчестве. Позволяйте себе независимость и эксперименты только в том случае, если у вас есть лишние средства.

Гороскоп для Водолея на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

Условия работы могут не устраивать вас по принципиальным мотивам, однако именно в этот день вы можете найти в них нечто хорошее. Возможно, вас будет удерживать тесный душевный контакт с подчиненными или неплохая оплата вашего труда. Прежде чем писать заявление об уходе, взвесьте все за и против. В конце дня могут резко возрасти запросы и амбиции постоянного клиента либо близкого и дорогого вам человека.

Гороскоп для Рыбы на 6 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Важные дела не откладывайте на поздний час. Именно днем вы будете очаровательны и удачливы, несмотря на любые осложнения. Не принимайте близко к сердцу временное отчуждение между собой и любимым человеком. Скорее всего, это следствие усталости или результат чересчур тесного общения. Вечер поможет обновить чувства и пересмотреть планы на будущее, но не вздумайте все ломать и вновь начинать с нуля.


Источник статьи: http://astro-ru


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