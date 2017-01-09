В Татарстане простились с погибшими в аварии актрисами (фото)

04.02.2017 23:50 | новости Печать

В Татарстане простились с погибшими в аварии актрисами (фото)
В Мензелинском районе проводили в последний путь актрис татарского драмтеатра имени С. Амутбаева Эльмиру Гарееву и Эльмиру Ахметханову.
Артистки погибли 3 февраля в автоаварии на трассе М7 в 15 километрах от Мензелинска. Женщины с утра отправились в Набережные Челны на личном автомобиле Эльмиры Ахметхановой. Между деревнями Коноваловка и Усаево «Лада Калина» попала под фуру. Обе актрисы погибли на месте.
Эльмиру Ахметханову похоронили в деревне Иске Байсар Актанышского района. Там собрались артисты, друзья, родные артистки из Набережных Челнов, Мензелинского и Актанышского районов.
Проводить Эльмиру Гарееву к театру Мензелинска пришли многие местные жители. Слова соболезнования сказали заместитель главы Мензелинского района Камиль Назмиев, директор Мензелинского татарского драматического театра имени С. Амутбаева Роберт Шаймарданов, народная артистка Татарстана Разиля Муллина. Свои соболезнования также прислали председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и любители постановок Мензелинского театра из Турции.
Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для служителя сцены – овации зрителей.
У Эльмиры Ахметхановой остались две дочери, одной 23 года, другой 17 лет. У Эльмиры Гареевой осиротели десятилетняя дочка и трехлетний сын, сообщает ИА Татар-Информ.


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В Мензелинском районе простились с Эльмирой Гареевой и Эльмирой Ахметхановой
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