Школьное питание: ни рыбы, ни мяса

Неразрешимую задачу пытались решить на заседании комитета Госсовета по социальной политике. Как накормить школьников вкусно и полезно, но не дорого. Мнение выслушала и журналист sntat.ru Елена Мельник.

Цена вопроса

В Татарстане функционируют почти 1,4 тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается более 385 тысяч детей и подростков. В нынешнем учебном году горячим питанием охвачено 95,9% учащихся. Стоимость в разных муниципалитетах разная, но в среднем - 27,6 рублей. В Казани, например, где в 92 школах обеспечена централизованная система организации питания через Департамент продовольствия и социального питания, завтрак стоит 22 рубля, обед - 58. Но ежедневная бюджетная надбавка на каждого ребенка одинаковая везде. С 1 января 2017 года она составляет 6 рублей 80 копеек.

Дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, имеют право на бесплатное питание во время учебы. Однако в разных муниципалитетах республики многодетность понимают по-своему. Так в Набережных Челнах - это семьи с 5 и более детей, в 16 районах - от 4 и более (Лаишевский, Менделеевский, Верхнеуслонский, Бавлинский, Камско- Устьинский, Кайбицкий, Арский, Зеленодольский, Тетюшский, Мамадышский, Алексеевский, Буинский, Нурлатский, Актанышский, Муслюмовский и Тукаевский). А в остальных городах и районах бесплатно питаются школьники из семей, где не менее 3 детей.

Списки на льготное питание составляют даже не местные власти, а сами школы: многодетные и малообеспеченные семьи отбираются на школьных комиссиях, а управление образования только утверждает эти списки. Бесплатное питание, по закону, обеспечивается за счет внебюджетных средств образовательного учреждения. А если таковых нет, или не достаточно, то многодетные и малообеспеченные мамы вносят такую же родительскую плату, как и все остальные.

Кстати, в прошлом году родительская плата заметно подросла. На сумму от 5 до 11 рублей - в Аксубаевском, Азнакаевском, Кукморском, Спасском, Лениногорском, Нурлатском, Сабинском и Чистопольском. Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Высокогорском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Менделеевском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.

- Причина какая? - рассуждает замминистра образования и науки Татарстана Лариса Сулима. - Они разнообразили меню. Чтобы было и мясо, и рыба. Ну, и кроме того, стоимость продуктов питания у нас выросла.

А в семи районах, наоборот, нашли возможность понизить родительский взнос на сумму от 1 до 12 рублей: в Аькеевском, Апастовском, Арском, Балтасинском, Менделеевском, Тетюшском и Нижнекамском.

Ешь - не хочу!

Поставщиков школьного и дошкольного питания тоже выбирают по-разному. Так в 27 муниципалитетах республики существует единый контракт. В 16-ти - к такому контракту на уровне муниципалитета прибавляются отдельные договоры на уровне самих образовательных организаций. А в Бугульминском и Верхнеуслонском районах каждое учреждение само самостоятельно выбирает себе поставщиков.

Кроме того, в некоторых больших городах республики обеды и завтраки готовят в одном месте и привозят в школы в ланч-боксах, которые остается только подогреть. Но в сельской местности, обычно, готовят по старинке - в пищеблоках.

Понятно, что при таком разнобое в стоимости, проверить качество и количество продуктов в порциях довольно-таки сложно.

Родителей в столовые не пускают, а если ребенок жалуется маме, что в школе плохо кормят, то у руководства учебного заведения уже готов ответ: дескать, дите привыкло дома трескать гамбургеры и чипсы с пиццами, вот и капризничает при виде здоровой и полезной пищи.

Родители жалуются, что не вкусное, холодное, - констатировала замминистра образования и науки Татарстана Лариса Сулима. - Мало дают мяса, рыбы, пища не разнообразная, дети отказываются есть. Особенно старшеклассники.

По словам замминистра, сами родители мешают детям привыкать к полезной пище: покупают им гамбургеры, водят их в Макдоналдс.

- И поэтому дети отказываются есть в школе пюре картофельное с котлетой, - посетовала она.

А чтобы родители убедились, что в школе детей кормят сытно и вкусно, в Казани завели привычку выкладывать меню на несколько дней вперед на официальном сайте Департамента продовольствия и социального питания. Вот, например, что ели в пятницу 3 февраля учащиеся младших классов 54-ой школы в Авиастроительном районе.

Завтрак:

Яблоки

Масло сливочное (порциями)

Каша ячневая молочная с маслом

Кофейный напиток с молоком

Обед:

Суп картофельный с сардинами в масле

Тефтели мясные в соусе

Макаронные изделия отварные

Компот из вишни

Хлеб белый

Хлеб сельский

Итого - 80 рублей, 1299 калорий.

А в казанской гимназии № 115 с углубленным изучением татарского языка - вообще школьный ресторан со шведским столом! Пять наименований салатов, вторых блюд и гарниров, два вида супа и 3 напитка. Только цены не ресторанные: двухразовое питание для начальных классов - 80 рублей. Одноразовое для старших – 58.

Как говорится, ешь - не хочу! И во многих других школах республики питание вполне радует и родителей, и детей.

- Я очень довольна, - рассказала sntat.ru Наталья Верина из Альметьевска. - Моя дочка Адриана ходит в первый класс школы № 24 и посещает группу продленного дня. Соответственно, у нас двухразовое питание, но очень не дорого. У меня выходит в месяц не более 500 рублей. И я поинтересовалась, наедается ли она, вкусно ли ей. Она говорит, что все вкусно и что она все съедает. Нам обязательно дают овощные салаты. Фрукты дают - яблоки, апельсины. А если нет фруктов, то фруктовые соки в меню. А вот родители соседней - 25-ой школы постоянно жалуются на питание: дети не наедаются, и не вкусно. Я не знаю, почему. Школы вроде рядом, а такая разница.

Чтобы проверить, кто же все-таки прав: капризные дети или заботящиеся о здоровой пище школьные повара, депутаты Госсовета из комитета по социальной политике, совместно со специалистами управления Роспотребнадзора весь год устраивали неожиданные «ревизорро» школьным столовым. И обнаружили много того, что в меню не предусмотрено. Например, микробов.

В связи с нарушениями санитарного законодательства в суды были направлены материалы о временном приостановлении деятельности пищеблоков Мало-Лызинской школы Балтасинского района, Смак-Корсинской школы Арского района и Чернышевской школы Высокогорского района. А суды вынесли решение о приостановлении деятельности пищеблоков на 10 суток – до полного приведения в соответствия.

А вот в кукморской школе № 2 и казанских садиках «Егоза» и «Лучики» массовые отравления детей предотвратить не удалось.

- Что касается качества питания, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. - То к нам за два последних года поступило 25 обращений от родителей и 20 из них были обоснованы и нашли свое подтверждение при проведении проверок.

А Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина удивилась, что зачастую директора школ не знают, что у них под носом творится.

- У меня такое впечатление, что многие вообще не заходят на пищеблок, - посетовала она. – Они считают, что там работает все хорошо, как им кажется, и впервые заходят вместе со мной на пищеблок. И о многих вещах директор даже не имеет представления, как это должно быть.

Детский омбудсмен потребовала обратить внимание на организацию питьевого режима в общеобразовательных учреждениях.

- Последняя проверка повергла нас просто в шоковое состояние! - возмутилась Гузель Удачина. - Болгарская санаторная школа-интернат. Должно быть усиленное внимание к питанию. Кроме того, что у нас были серьезные замечания к организации деятельности пищеблока, мы были удивлены, что дети имели возможность пить только в учебном корпусе. Это огромная бутыль с зеленой плесенью изнутри, мутной водой на донышке! В общем-то директор, видимо, впервые вместе с нами увидел, откуда его дети пьют.

Для умников и умниц

Иногда школы подводят поставщики, которые в погоне за дешевизной продуктов, снабжают заказчиков фальсифицированным товаром. Так в прошлом году специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану выявили 12 случаев реализации молочной продукции с жирами немолочного происхождения. Чаще всего это были продукты с маркировкой «Алев» (Ульяновская область), «Молинвест» (Самарская область), «Молочная индустрия», «Молочный Дом» (Курская область), «Арча», (Татарстан).

- Хорошо зарекомендовал себя эксперимент по централизации поставок продуктов питания, - отметила Марина Патяшева. - Которым было охвачено 12 муниципальный районов и 150 дошкольных образовательных организаций. Когда мы начали выявлять меньшее количество безобразий среди поставщиков. Поскольку это были понятные поставщики, которые были закреплены за этими организациями. Ну, и кроме того, не допускаются поставки запрещенных в питании детей продукты. Это не редкость, когда мы обнаруживаем в школьных столовых кетчуп, уксус и так далее.

Кроме того, в меню одной из районных школ вместо здоровой и полезной пищи были обнаружены (о, ужас!) отварные пельмени. Зато блюдо носило весьма романтическое название - «Для умников и умниц». А безымянные пельмени были обнаружены в тарелках учащихся одной из казанских школ - вместо заявленных в меню сбалансированных блюд из ланч-боксов. Администрация школы объяснила, что много учащихся бюллетенит и поэтому вчера было заказано меньше порций, а сегодня многие выздоровели и пришли на занятие. Не оставлять же их голодными! Вот и пришлось за пельменями в магазин бежать.

В итоге, в общем числе готовых блюд, взятых на исследование в 2016 году не отвечали требованиям по санитарно-химическим показателям 2,8%, по микробиологическим - 2,2 %, по калорийности и химическому составу - 5,7%, а на наличие витамина С - 7,3%. И практически везде занижены массы порций.

Даже в ланч-боксах часто обнаруживался недовес, особенно - мясных блюд. То есть, на выходе из Департамента - блюдо соответствует норме по весу. А на столе у школьника оно становятся заметно легче. По мнению председателя комитета Госсовета по социальной политике Светланы Захаровой, «облегчение» порций происходит уже при поступлении.

- Наше предложение - усилить контроль в школах, - подчеркнула она. - Чтобы то, что привезли, попало на стол ребенку, а не на стол кухонного работника, а, может быть, и директору. Я не могу это утверждать наверняка. Но просто, когда смотришь, что приходит от них (от Департамента продовольствия и социального питания, - Ред.) и что приходит к ребенку - это немножко разные вещи.

И вообще депутаты Госсовета пришли к выводу, что в школьных столовых заготовочного типа и школьных ресторанах, где пища готовится работниками столовой, питание более разнообразное и вкусное, чем в ланч - боксах.

Что же касается общей оценки качества школьной пищи, выяснилось, что во всех районах республики в меню все меньше мяса, свежих овощей и фруктов, рыбы, соков, а преобладают углеводы: каши и макаронные изделия.

В сельской местности пытаются разнообразить рацион урожаем с пришкольных участках, но, как выяснилось, он не всегда годится в пищу - уровень нитратов зашкаливает. Так в свекле, выращенной на грядках Федоровской школы Кайбицкого района, Смак-Корсинской школы Арского района и Кирельской школы Камско-Устьинского района, а также в луке с участка Кильдуразовской школы Апастовского района уровень нитратов превышен вдвое.

В итоге депутаты решили постоянно мониторить ситуацию со школьным питанием и исследовать вопрос, что все-таки лучше для детей - ланч-боксы или пищеблоки.

Мнение

Ольга Павлова, депутат Госдумы РФ от Татарстана



- Проблема школьного питания в том, что нет единого знаменателя. Нужна единая государственная программа, которая бы жестко контролировала качество питания, технологию его приготовления. Мы так устроены – нам нужно четко определить все ориентиры, стандарты и куда мы должны двигаться. А родительский контроль – это дополнительный стимул. Потому что многие родители относятся к питанию своих детей по-разному. Вот в моей семье брат врач, сноха врач, но когда я увидела, как питаются мои племянники, я была в шоке! А мы ведь спортивный регион, который обеспечивает развитие спорта со школьной скамьи. В спортивных классах особенно важно правильное питание. Кроме того, нужно продумать питание детей с хроническими заболеваниями. Нужно предусмотреть в школах диетические столы. В общем, порядок надо навести в этой сфере. Это долгосрочная перспектива, это задел на будущее.

Андрей Артемьев, депутат Госсовета Татарстана, комитет по социальной политике

- Сегодня в организации питания в общеобразовательных школах, нужно создать конкуренцию, привлечь частных партнеров. Конкуренция создает качество. Но привлечь ее в нынешних условиях фиксированной цены, мне кажется, это не реально. В лучшем случае это будет конкуренция за счет снижения цены, а значит и качества. Поэтому генеральная линия – это централизация поставок продуктов питания должна присутствовать. Остается только усиливать контроль за качеством ланч-боксов, усиливать роль родительских комитетов. Самим нам, депутатам различных уровней, нужно больше работать.