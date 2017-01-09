Кукморский самбист стал серебряным призером в Первенстве ФСО профсоюзов «Россия»

В Республике

В Мензелинском районе простились с Эльмирой Гареевой и Эльмирой Ахметхановой

Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

18:55 04.02.2017 Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

Астрономы запечатлели смерть звезды в туманности «Тухлое яйцо» – фото

По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.

18:00 04.02.2017 По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.

Балет о Рудольфе Нуриеве ставят в Большом театре

Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.

17:35 04.02.2017 Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.

Адель Вафин рассчитывает за два-три года решить проблему кадрового дефицита в отрасли

Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.

17:19 04.02.2017 Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.

Михаил Девятьяров-младший стал победителем Казанского лыжного марафона

Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.

14:56 04.02.2017 Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.

На Универсиаде-2017 биатлонистка перепутала огневые рубежи

Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.

14:33 04.02.2017 Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.

Шувалов: Набережные Челны могут покинуть список депрессивных моногородов

По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.

13:28 04.02.2017 По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов стал участником Казанского лыжного марафона

Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.

12:31 04.02.2017 Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.

Василий Антипов: «Кино сегодня снимается практически во всех субъектах Российской Федерации»

«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.

12:28 04.02.2017 «Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.

Шестикратный паралимпийский чемпион назвал политическим решение отстранить россиян от Игр 2018 года

Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.

12:03 04.02.2017 Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.

Скончался актер Георгий Тараторкин

11 января артисту исполнилось 72 года.

12:00 04.02.2017 11 января артисту исполнилось 72 года.

Марат Ахметов призвал активнее пользоваться программами субсидирования покупки сельхозтехники

По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.

11:49 04.02.2017 По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.

В Татарстане ведется строительство 14 сельских клубов

Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.

11:38 04.02.2017 Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.

Появилось видео момента ДТП в Высокогорском районе, в котором погибла диктор радио

Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.

11:26 04.02.2017 Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.

В Татарстане с начала года по программе арендного жилья введены три дома из 13 запланированных

Всего в республике, согласно данным на 3 февраля, введено в эксплуатацию 339,5 тыс. кв. метров жилья.

11:25 04.02.2017 Всего в республике, согласно данным на 3 февраля, введено в эксплуатацию 339,5 тыс. кв. метров жилья.

Два человека погибли при взрыве легкового автомобиля в Луганске – видео

Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.

09:42 04.02.2017 Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.

Молодое поколение камаловцев представило свое осмысление эпохи репрессий

Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.

00:27 04.02.2017 Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.

Представители КФУ и компании Uber обсудили возможности реализации совместных проектов

Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.

23:41 03.02.2017 Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.

Два водителя получили травмы при столкновении трех иномарок у Раифы

Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

23:26 03.02.2017 Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

В КГАСУ обсудили возрождение Ново-Татарской слободы

В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.

23:12 03.02.2017 В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.

Эмблема международного фестиваля школьных учителей КФУ стала товарным знаком

Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.

22:45 03.02.2017 Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.

Норвегия приобретет у Германии четыре современных субмарины

Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.

22:40 03.02.2017 Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.

Марат Ахметов призвал фермеров объединяться в сельскохозяйственные потребкооперативы

По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.

22:35 03.02.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.

Специалисты МЧС нашли потенциально опасные участки льда на Волге, Каме и Казанке

Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.

22:19 03.02.2017 Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.

В Татарстане увеличилось поголовье овец на 5,3 тысячи

В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.

21:50 03.02.2017 В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.

Республиканская библиотека для слепых присоединилась ко всероссийскому флешмобу

Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.

21:09 03.02.2017 Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.

«КАМАЗ-Мастер» прокатился на сноубордах в Свияжских холмах

Участники команды приняли участие в фотосессии.

21:01 03.02.2017 Участники команды приняли участие в фотосессии.

Видео: Логотип для «Евровидения-2017» сравнили с косой Тимошенко

Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.

20:52 03.02.2017 Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.

В 2016 году в ряде районов Татарстана ущерб природе превысил 7 млн рублей

В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.

20:36 03.02.2017 В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.