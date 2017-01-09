Воспитанники отделения бокса спортшколы «Зилант» (тренеры-преподаватели Ленар Галеев, Ленар Аухадиев, Алексей Гоглев) приняли участие в Первенстве Республики Татарстан по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, которое состоялось в Казани. Адель Галиев (многопрофильный лицей), Мирзахмат Муллахметов (Кукморская средняя школа №4), Анвар Мамаджанов (Кукморская средняя школа №4) стали победителями, Ильназ Багаманов (Кукморская средняя школа №4) завоевал серебряную медаль. Арслан Худайберганов (Кукморская средняя школа №4), Рустем Шайхутдинов (Кукморская средняя школа №4) завоевали бронзовые медали.
Кукморские боксеры удостоены призовых мест в Первенстве Республики Татарстан
05.02.2017 18:00 | Спорт Печать
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