Кукморские боксеры удостоены призовых мест в Первенстве Республики Татарстан

В Республике

День герба отметят в Музее истории государственности Татарстана

Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.

17:55 05.02.2017 Вниманию публики будет представлена история геральдических символов Татарстана с эпохи средневековья.

Жителя Казани разыскивают за изнасилование 13-летней девочки в Зеленодольске

Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.

17:33 05.02.2017 Девочка была изнасилована на городском кладбище на окраине Зеленодольска.

«Зенит-Казань» в пяти сетах переиграл кемеровский «Кузбасс»

По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.

17:00 05.02.2017 По ходу матча казанские волейболисты проигрывали со счетом 0:2.

Памела Андерсон прокомментировала протесты против Трампа

В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.

16:50 05.02.2017 В акциях протеста принимают участие звезды Голливуда.

Зимние трековые гонки стартовали в Высокогорском районе РТ

Всего на сегодня запланировано 16 заездов.

16:10 05.02.2017 Всего на сегодня запланировано 16 заездов.

Самолет из Дохи отправился по самому длинному беспересадочному авиамаршруту в мире

Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.

15:55 05.02.2017 Время воздушного судна в пути составит 16 часов 20 минут.

В Елабуге выберут лучшие экологические проекты

Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».

15:43 05.02.2017 Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан».

65 участников соревновались в Бавлах в турнире по зимнему картингу

По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.

15:30 05.02.2017 По итогам соревнований первое место заняла команда картингистов из Лениногорска.

«Рубин» на сборе в Испании обыграл японский «Сенан Бельмаре»

На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.

15:14 05.02.2017 На 10-й минуте отличился Максим Канунников, а на 56-й минуте свою лепту внес Денис Ткачук.

Трамп: США «лучше ладить с Россией, чем наоборот»

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.

14:39 05.02.2017 «А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» – задал вопрос во время интервью Президент США.

Кинофестиваль для женщин-режиссеров пройдет в Москве

Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».

14:11 05.02.2017 Гильдия кинорежиссеров России сообщила о начале приема заявок на участие в III Московском международном кинофестивале «8 женщин».

Суд в США отклонил апелляцию на решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

13:32 05.02.2017 Речь идет о приостановке на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

В Пестречинском районе в дыму в собственном доме задохнулся мужчина

Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

13:20 05.02.2017 Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

Рустам Минниханов проводит выходной на рыбалке

Снимок Президента РТ, поймавшего рыбу, «лайкнуло» более 2 тыс. пользователей Instagram.

13:06 05.02.2017 Снимок Президента РТ, поймавшего рыбу, «лайкнуло» более 2 тыс. пользователей Instagram.

В Татарстане начался розыгрыш первенства РСДЮСШОР по стендовой стрельбе

Пять комплектов наград разыграли взрослые спортсмены.

13:05 05.02.2017 Пять комплектов наград разыграли взрослые спортсмены.

Команда «С хорошим настроением» получила Гран-при фестиваля КВН работающей молодежи Челнов

В фестивале приняли участие девять команд предприятий и организаций города.

12:52 05.02.2017 В фестивале приняли участие девять команд предприятий и организаций города.

В Казани презентуют энциклопедию Габдуллы Тукая

Книга является первой персональной энциклопедией в истории татарского литературоведения.

12:40 05.02.2017 Книга является первой персональной энциклопедией в истории татарского литературоведения.

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на Универсиаде в Алма-Ате

Российские биатлонисты положили в копилку сборной 17-е «золото» Универсиады.

12:27 05.02.2017 Российские биатлонисты положили в копилку сборной 17-е «золото» Универсиады.

Трамп заявил Порошенко о работе с Россией и Украиной для прекращения огня в Донбассе

«Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в заявлении по итогам переговоров.

12:01 05.02.2017 «Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в заявлении по итогам переговоров.

Ильдар Гильмутдинов: Нет указа о создании единой нации или федерального закона об этом

Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.

11:16 05.02.2017 Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.

В Казани открылся визовый центр Испании

Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

11:00 05.02.2017 Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

Саакашвили предрек Украине стать «мощным игроком» в Европе в течение 15 лет

«Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.

10:47 05.02.2017 «Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.

Трамп выразил неуверенность в возможности диалога с Путиным

«Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.

10:18 05.02.2017 «Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.

Ильдар Гильмутдинов: Татарам не присуще ходить в хиджабе

Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.

10:05 05.02.2017 Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.

Нацбиблиотека РТ открывает выставку «Родные языки Татарстана»

Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.

09:12 05.02.2017 Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.

В Татарстане и в Московской области начнут применять новые технологии при утилизации отходов

В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».

08:50 05.02.2017 В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».

Анита Цой нашла в Казани «человека мечты»

Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».

00:28 05.02.2017 Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».

В Мензелинском районе простились с Эльмирой Гареевой и Эльмирой Ахметхановой

Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

18:55 04.02.2017 Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

Астрономы запечатлели смерть звезды в туманности «Тухлое яйцо» – фото

По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.

18:00 04.02.2017 По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.