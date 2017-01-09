Убедительная просьба к жителям поселка Кукмор оплатить средства самообложения до 25 марта!

В Республике

В Пестречинском районе в дыму в собственном доме задохнулся мужчина

Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

13:20 05.02.2017 Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

В Татарстане начался розыгрыш первенства РСДЮСШОР по стендовой стрельбе

Пять комплектов наград разыграли взрослые спортсмены.

13:05 05.02.2017 Пять комплектов наград разыграли взрослые спортсмены.

Команда «С хорошим настроением» получила Гран-при фестиваля КВН работающей молодежи Челнов

В фестивале приняли участие девять команд предприятий и организаций города.

12:52 05.02.2017 В фестивале приняли участие девять команд предприятий и организаций города.

В Казани презентуют энциклопедию Габдуллы Тукая

Книга является первой персональной энциклопедией в истории татарского литературоведения.

12:40 05.02.2017 Книга является первой персональной энциклопедией в истории татарского литературоведения.

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на Универсиаде в Алма-Ате

Российские биатлонисты положили в копилку сборной 17-е «золото» Универсиады.

12:27 05.02.2017 Российские биатлонисты положили в копилку сборной 17-е «золото» Универсиады.

Трамп заявил Порошенко о работе с Россией и Украиной для прекращения огня в Донбассе

«Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в заявлении по итогам переговоров.

12:01 05.02.2017 «Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в заявлении по итогам переговоров.

Ильдар Гильмутдинов: Нет указа о создании единой нации или федерального закона об этом

Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.

11:16 05.02.2017 Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.

В Казани открылся визовый центр Испании

Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

11:00 05.02.2017 Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

Саакашвили предрек Украине стать «мощным игроком» в Европе в течение 15 лет

«Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.

10:47 05.02.2017 «Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.

Трамп выразил неуверенность в возможности диалога с Путиным

«Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.

10:18 05.02.2017 «Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.

Ильдар Гильмутдинов: Татарам не присуще ходить в хиджабе

Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.

10:05 05.02.2017 Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.

Нацбиблиотека РТ открывает выставку «Родные языки Татарстана»

Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.

09:12 05.02.2017 Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.

В Татарстане и в Московской области начнут применять новые технологии при утилизации отходов

В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».

08:50 05.02.2017 В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».

Анита Цой нашла в Казани «человека мечты»

Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».

00:28 05.02.2017 Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».

В Мензелинском районе простились с Эльмирой Гареевой и Эльмирой Ахметхановой

Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

18:55 04.02.2017 Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.

Астрономы запечатлели смерть звезды в туманности «Тухлое яйцо» – фото

По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.

18:00 04.02.2017 По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.

Балет о Рудольфе Нуриеве ставят в Большом театре

Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.

17:35 04.02.2017 Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.

Адель Вафин рассчитывает за два-три года решить проблему кадрового дефицита в отрасли

Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.

17:19 04.02.2017 Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.

Михаил Девятьяров-младший стал победителем Казанского лыжного марафона

Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.

14:56 04.02.2017 Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.

На Универсиаде-2017 биатлонистка перепутала огневые рубежи

Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.

14:33 04.02.2017 Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.

Шувалов: Набережные Челны могут покинуть список депрессивных моногородов

По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.

13:28 04.02.2017 По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов стал участником Казанского лыжного марафона

Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.

12:31 04.02.2017 Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.

Василий Антипов: «Кино сегодня снимается практически во всех субъектах Российской Федерации»

«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.

12:28 04.02.2017 «Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.

Шестикратный паралимпийский чемпион назвал политическим решение отстранить россиян от Игр 2018 года

Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.

12:03 04.02.2017 Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.

Скончался актер Георгий Тараторкин

11 января артисту исполнилось 72 года.

12:00 04.02.2017 11 января артисту исполнилось 72 года.

Марат Ахметов призвал активнее пользоваться программами субсидирования покупки сельхозтехники

По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.

11:49 04.02.2017 По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.

В Татарстане ведется строительство 14 сельских клубов

Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.

11:38 04.02.2017 Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.

Появилось видео момента ДТП в Высокогорском районе, в котором погибла диктор радио

Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.

11:26 04.02.2017 Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.