6 февраля в 9 часов проводится первый этап VII Республиканского темпо-турнира по шахматам и шашкам среди пенсионеров (мужчины и женщины). Место проведения: шахматная школа в здании Управления сельского хозяйства и продовольствия района. Просим принять активное участие.
Завтра в Кукморе состоится первый этап VII Республиканского темпо-турнира по шахматам и шашкам
05.02.2017 13:00 | новости Печать
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В Республике
Ильдар Гильмутдинов: Нет указа о создании единой нации или федерального закона об этом
Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.
11:16 05.02.2017
Депутат Госдумы России от Татарстана объяснил суть предложения, которое в обществе не все правильно поняли.
11:16 05.02.2017
В Казани открылся визовый центр Испании
Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.
11:00 05.02.2017
Раньше в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.
11:00 05.02.2017
Саакашвили предрек Украине стать «мощным игроком» в Европе в течение 15 лет
«Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.
10:47 05.02.2017
«Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», – выразил мнение Саакашвили.
10:47 05.02.2017
Трамп выразил неуверенность в возможности диалога с Путиным
«Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.
10:18 05.02.2017
«Поладим ли мы? Понятия не имею», – сказал Президент США в интервью Fox News.
10:18 05.02.2017
Ильдар Гильмутдинов: Татарам не присуще ходить в хиджабе
Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.
10:05 05.02.2017
Депутат Госдумы от Татарстана в интервью электронной газете «События» высказал свое мнение по вопросу ношения платков школьницами.
10:05 05.02.2017
Нацбиблиотека РТ открывает выставку «Родные языки Татарстана»
Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.
09:12 05.02.2017
Экспозиция в выставочном зале библиотеке приурочена к Международному дню родного языка.
09:12 05.02.2017
В Татарстане и в Московской области начнут применять новые технологии при утилизации отходов
В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».
08:50 05.02.2017
В России в 2017 году стартует пилотный проект «Нулевое захоронение отходов».
08:50 05.02.2017
Анита Цой нашла в Казани «человека мечты»
Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».
00:28 05.02.2017
Специально для Владимира Вавилова певица исполнила песню «Береги меня».
00:28 05.02.2017
В Мензелинском районе простились с Эльмирой Гареевой и Эльмирой Ахметхановой
Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.
18:55 04.02.2017
Актрис проводили в последний путь аплодисментами, ведь самая большая награда для артиста – овации зрителей.
18:55 04.02.2017
Астрономы запечатлели смерть звезды в туманности «Тухлое яйцо» – фото
По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.
18:00 04.02.2017
По словам ученых, фото данного этапа эволюции звезды уникально, так как подобные явления происходят практически мгновенно.
18:00 04.02.2017
Балет о Рудольфе Нуриеве ставят в Большом театре
Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.
17:35 04.02.2017
Автор сценографии Кирилл Серебренников уже приступил к репетициям спектакля.
17:35 04.02.2017
Адель Вафин рассчитывает за два-три года решить проблему кадрового дефицита в отрасли
Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.
17:19 04.02.2017
Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.
17:19 04.02.2017
Михаил Девятьяров-младший стал победителем Казанского лыжного марафона
Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.
14:56 04.02.2017
Сын олимпийского чемпиона опередил ближайшего преследователя на три секунды.
14:56 04.02.2017
На Универсиаде-2017 биатлонистка перепутала огневые рубежи
Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.
14:33 04.02.2017
Казахстанская спортсменка Вишневская отстрелялась стоя, хотя должна была стрелять лежа.
14:33 04.02.2017
Шувалов: Набережные Челны могут покинуть список депрессивных моногородов
По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.
13:28 04.02.2017
По словам вице-премьера, перечень депрессивных монообразований может сократиться.
13:28 04.02.2017
Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов стал участником Казанского лыжного марафона
Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.
12:31 04.02.2017
Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.
12:31 04.02.2017
Василий Антипов: «Кино сегодня снимается практически во всех субъектах Российской Федерации»
«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.
12:28 04.02.2017
«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.
12:28 04.02.2017
Шестикратный паралимпийский чемпион назвал политическим решение отстранить россиян от Игр 2018 года
Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.
12:03 04.02.2017
Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.
12:03 04.02.2017
Скончался актер Георгий Тараторкин
11 января артисту исполнилось 72 года.
12:00 04.02.2017
11 января артисту исполнилось 72 года.
12:00 04.02.2017
Марат Ахметов призвал активнее пользоваться программами субсидирования покупки сельхозтехники
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.
11:49 04.02.2017
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.
11:49 04.02.2017
В Татарстане ведется строительство 14 сельских клубов
Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.
11:38 04.02.2017
Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.
11:38 04.02.2017
Появилось видео момента ДТП в Высокогорском районе, в котором погибла диктор радио
Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.
11:26 04.02.2017
Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.
11:26 04.02.2017
В Татарстане с начала года по программе арендного жилья введены три дома из 13 запланированных
Всего в республике, согласно данным на 3 февраля, введено в эксплуатацию 339,5 тыс. кв. метров жилья.
11:25 04.02.2017
Всего в республике, согласно данным на 3 февраля, введено в эксплуатацию 339,5 тыс. кв. метров жилья.
11:25 04.02.2017
Два человека погибли при взрыве легкового автомобиля в Луганске – видео
Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.
09:42 04.02.2017
Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.
09:42 04.02.2017
Новое поколение камаловцев представило свое осмысление эпохи репрессий
Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.
00:27 04.02.2017
Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.
00:27 04.02.2017
Представители КФУ и компании Uber обсудили возможности реализации совместных проектов
Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.
23:41 03.02.2017
Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.
23:41 03.02.2017
Два водителя получили травмы при столкновении трех иномарок у Раифы
Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.
23:26 03.02.2017
Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.
23:26 03.02.2017
В КГАСУ обсудили возрождение Ново-Татарской слободы
В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.
23:12 03.02.2017
В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.
23:12 03.02.2017
Эмблема международного фестиваля школьных учителей КФУ стала товарным знаком
Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.
22:45 03.02.2017
Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.
22:45 03.02.2017
Норвегия приобретет у Германии четыре современных субмарины
Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.
22:40 03.02.2017
Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.
22:40 03.02.2017