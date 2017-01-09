Гороскоп на 5 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

04.02.2017 22:00 | новости Печать

Гороскоп на 5 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 5 февраля 2017 года

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Не противопоставляйте личные интересы семейным. Это подходящее время для того, чтобы сделать что-то для дома и обустройства общего быта, а также выполнить старое обещание, которое вы когда-то дали домочадцам. Если вы живёте в одиночестве, вспомните о дальних родственниках и попробуйте наладить с ними отношения. Не исключено, что вы взаимно нуждаетесь друг в друге и можете обменяться полезными услугами.

Гороскоп для Тельца на 5 февраля 2017 года

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Атмосфера этих суток располагает к погружению в домашние дела. Это подходящее время для разъездов, связанных с укреплением родственных связей или решением бытовых проблем. Можно заниматься обустройством квартиры, гаража или загородного дома. Не забудьте пополнить домашнюю аптечку всеми необходимым лекарствами. Не ограничивайте в активности своего ребёнка, если он изъявляет желание помочь старшим.

Гороскоп для Близнецов на 5 февраля 2017 года

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Чтобы создать в квартире приятную атмосферу тепла и уюта, стоит немного потрудиться. Возможно, вам пора провести в своём жилище очередную уборку. Не перегружайте себя тяжелой физической работой, иначе быстро устанете и станете раздражительными. Но не ленитесь выполнять несложные обязанности по дому. Это подходящий момент для покупки продуктов, ремонта или замены мелкой бытовой техники.

Гороскоп для Рака на 5 февраля 2017 года

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Сегодня вам не повредят умеренные физические нагрузки. Они помогут сбросить излишнее эмоциональное напряжение, зарядиться бодростью, выполнить неизбежные мелкие дела. Попробуйте начать день с несложного комплекса оздоровительных гимнастических упражнений или с небольшой прогулки на свежем воздухе. Не исключено, что вы очень кстати встретите старого знакомого, готового оказать вам услугу или техническую помощь.

Гороскоп для Льва на 5 февраля 2017 года

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Пора немного расслабиться и отключиться от повседневных хлопот. Этот день подходит для уединения. Но вам не стоит вести неподвижный образ жизни и постоянно заниматься саморефлексией, в противном случае переживания могут начать отравлять вас изнутри. Не отказывайтесь от приглашения поехать на природу или в дом отдыха, особенно если вам обещают повышенный комфорт и хорошее качество услуг.

Гороскоп для Девы на 5 февраля 2017 года

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День хорош для активного времяпрепровождения. Чтобы не утратить вкуса к жизни и не страдать от собственной нереализованности, попробуйте взять на себя инициативу: например, организацию дружеской вечеринки или семейного ужина. Но не пытайтесь командовать окружающими и не навязывайте свои решения, если вас об этом не просят. Умейте сочетать энергию, услужливость и деликатность, тогда станете просто незаменимы.

Гороскоп для Весов на 5 февраля 2017 года

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В этот день на повестке дня могут оказаться дела семейные. В решении бытовых вопросов придётся проявить деловитость, подобную той, которую вы проявляете в профессиональной деятельности. Постарайтесь следовать чувству долга перед близкими. Возможно также, вашими поступками будет руководить потребность в безопасности или необходимость беречь здоровье.

Гороскоп для Скорпиона на 5 февраля 2017 года

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День благоприятствует путешествиям, общению с дальними родственниками, активному развитию зарубежных контактов. Также это прекрасное время для успешной адаптации к новой среде, к чужим обычаям и традициям, к незнакомой пище. Не исключено, что даже вдали от дома вы неожиданно встретите кого-то из старых знакомых (например, давнего единомышленника или человека, которому однажды оказали полезную услугу).

Гороскоп для Стрельца на 5 февраля 2017 года

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Сегодня вашим любовным отношениям будет свойственна высокая степень интимности. Даже привычной сексуальной близости лучше придать романтический характер: например, заняться любовью при свечах. Не забывайте, что в этот период на ваше и чужое поведение оказывают огромное влияние привычки, в том числе бессознательно усвоенные с самого детства. Не стоит подавлять их в себе, если они действительно полезны.

Гороскоп для Козерога на 5 февраля 2017 года

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Не забывайте о потребностях близких людей. Независимо от того, находятся ли они рядом с вами или пребывают за тысячу километров от вас, помните об их вкусах и не ленитесь оказывать им знаки внимания. В то же время не стоит навязывать им своё общество и обижаться на то, что они активнее занимаются своими проблемами, а не вашими. Укреплению брака поможет совместное участие в общем семейном мероприятии.

Гороскоп для Водолея на 5 февраля 2017 года

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Не тот день, когда стоит демонстрировать свой блестящий интеллект или силу воли. Вас поймут гораздо лучше, если вы не станете скрывать свои мелкие слабости. Не вздумайте давать чужим привычкам и пристрастиям сухую рациональную оценку: наверняка промахнетесь в своих выводах. Если на вас нежданно напала хандра, не анализируйте своё состояние, лучше побалуйте себя лакомством или дополнительным комфортом.

Гороскоп для Рыбы на 5 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Эти сутки не подходят для полного расслабления, но очень хороши для активного погружения в любимые занятия. Неплохой день для улучшения собственного имиджа и проведения косметических процедур. Это также отличный период для романтического свидания или для восстановления супружеской гармонии. Усиливается привязанность к близким людям, вы начинаете интуитивно чувствовать их подлинные потребности.


Источник статьи: http://astro-ru.


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