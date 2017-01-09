Гороскоп на 5 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

04.02.2017 22:00 | новости

Гороскоп для Овна на 5 февраля 2017 года

Не противопоставляйте личные интересы семейным. Это подходящее время для того, чтобы сделать что-то для дома и обустройства общего быта, а также выполнить старое обещание, которое вы когда-то дали домочадцам. Если вы живёте в одиночестве, вспомните о дальних родственниках и попробуйте наладить с ними отношения. Не исключено, что вы взаимно нуждаетесь друг в друге и можете обменяться полезными услугами.

Гороскоп для Тельца на 5 февраля 2017 года

Атмосфера этих суток располагает к погружению в домашние дела. Это подходящее время для разъездов, связанных с укреплением родственных связей или решением бытовых проблем. Можно заниматься обустройством квартиры, гаража или загородного дома. Не забудьте пополнить домашнюю аптечку всеми необходимым лекарствами. Не ограничивайте в активности своего ребёнка, если он изъявляет желание помочь старшим.

Гороскоп для Близнецов на 5 февраля 2017 года

Чтобы создать в квартире приятную атмосферу тепла и уюта, стоит немного потрудиться. Возможно, вам пора провести в своём жилище очередную уборку. Не перегружайте себя тяжелой физической работой, иначе быстро устанете и станете раздражительными. Но не ленитесь выполнять несложные обязанности по дому. Это подходящий момент для покупки продуктов, ремонта или замены мелкой бытовой техники.

Гороскоп для Рака на 5 февраля 2017 года

Сегодня вам не повредят умеренные физические нагрузки. Они помогут сбросить излишнее эмоциональное напряжение, зарядиться бодростью, выполнить неизбежные мелкие дела. Попробуйте начать день с несложного комплекса оздоровительных гимнастических упражнений или с небольшой прогулки на свежем воздухе. Не исключено, что вы очень кстати встретите старого знакомого, готового оказать вам услугу или техническую помощь.

Гороскоп для Льва на 5 февраля 2017 года

Пора немного расслабиться и отключиться от повседневных хлопот. Этот день подходит для уединения. Но вам не стоит вести неподвижный образ жизни и постоянно заниматься саморефлексией, в противном случае переживания могут начать отравлять вас изнутри. Не отказывайтесь от приглашения поехать на природу или в дом отдыха, особенно если вам обещают повышенный комфорт и хорошее качество услуг.

Гороскоп для Девы на 5 февраля 2017 года

День хорош для активного времяпрепровождения. Чтобы не утратить вкуса к жизни и не страдать от собственной нереализованности, попробуйте взять на себя инициативу: например, организацию дружеской вечеринки или семейного ужина. Но не пытайтесь командовать окружающими и не навязывайте свои решения, если вас об этом не просят. Умейте сочетать энергию, услужливость и деликатность, тогда станете просто незаменимы.

Гороскоп для Весов на 5 февраля 2017 года

В этот день на повестке дня могут оказаться дела семейные. В решении бытовых вопросов придётся проявить деловитость, подобную той, которую вы проявляете в профессиональной деятельности. Постарайтесь следовать чувству долга перед близкими. Возможно также, вашими поступками будет руководить потребность в безопасности или необходимость беречь здоровье.

Гороскоп для Скорпиона на 5 февраля 2017 года

День благоприятствует путешествиям, общению с дальними родственниками, активному развитию зарубежных контактов. Также это прекрасное время для успешной адаптации к новой среде, к чужим обычаям и традициям, к незнакомой пище. Не исключено, что даже вдали от дома вы неожиданно встретите кого-то из старых знакомых (например, давнего единомышленника или человека, которому однажды оказали полезную услугу).

Гороскоп для Стрельца на 5 февраля 2017 года

Сегодня вашим любовным отношениям будет свойственна высокая степень интимности. Даже привычной сексуальной близости лучше придать романтический характер: например, заняться любовью при свечах. Не забывайте, что в этот период на ваше и чужое поведение оказывают огромное влияние привычки, в том числе бессознательно усвоенные с самого детства. Не стоит подавлять их в себе, если они действительно полезны.

Гороскоп для Козерога на 5 февраля 2017 года

Не забывайте о потребностях близких людей. Независимо от того, находятся ли они рядом с вами или пребывают за тысячу километров от вас, помните об их вкусах и не ленитесь оказывать им знаки внимания. В то же время не стоит навязывать им своё общество и обижаться на то, что они активнее занимаются своими проблемами, а не вашими. Укреплению брака поможет совместное участие в общем семейном мероприятии.

Гороскоп для Водолея на 5 февраля 2017 года

Не тот день, когда стоит демонстрировать свой блестящий интеллект или силу воли. Вас поймут гораздо лучше, если вы не станете скрывать свои мелкие слабости. Не вздумайте давать чужим привычкам и пристрастиям сухую рациональную оценку: наверняка промахнетесь в своих выводах. Если на вас нежданно напала хандра, не анализируйте своё состояние, лучше побалуйте себя лакомством или дополнительным комфортом.

Гороскоп для Рыбы на 5 февраля 2017 года

Эти сутки не подходят для полного расслабления, но очень хороши для активного погружения в любимые занятия. Неплохой день для улучшения собственного имиджа и проведения косметических процедур. Это также отличный период для романтического свидания или для восстановления супружеской гармонии. Усиливается привязанность к близким людям, вы начинаете интуитивно чувствовать их подлинные потребности.