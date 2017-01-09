Нашли друг друга через 37 лет

05.02.2017 10:00 | Из ваших писем Печать

Нашли друг друга через 37 лет

25 декабря 2016 года перестало биться сердце моего боевого товарища Рашита Мухлисуллина, проживавшего в деревне Мамашир.

…Около полутора лет назад, по случаю 85-летия воздушно-десантных войск, в «районке» вышла моя публикация. В статье я писал, что в деревне Мамашир проживает мой боевой друг. Действительно, 46 лет назад, летом 1971 года мы с Рашитом на Литовской земле проходили «учебку» воздушно-десантных войск. Через полгода наши пути разошлись. (Я завершил службу в Узбекистане, он, как стало известно потом, в Молдавии). Из тех парней, которые были со мной на «учебке», Рашит запомнился мне больше остальных. К тому же для меня близки название его деревни и его имя. Если название «Мамашир» мне запомнилось со школьных времен по баиту «Комсомолец Рахи», то фамилия созвучна с именем моей повивальной бабки Мухлисы аби. А ведь Мухлисуллины живут именно на той улице, в которой жил так запомнившийся мне комсомолец Рахи. Удивительно и то, что про других Мухлисуллиных я не слышал. Жители смежных с нашей деревень Чура, Пчеловод говорили, что Мамашир находится очень далеко. В 2007 году я нашел Рашита через случайно встретившихся мне мамаширцев. Как он тогда обрадовался: «Наша встреча произошла как в телепередаче «Жди меня», - сказал он. Как оказалось, «далекие» мамаширцы в Казань ездят не через Кукмор, а выезжают на Малмыжскую сторону и ездят через Балтасинский район, проезжая нашу деревню.

Мой друг Рашит приехал в Балтаси и принял участие в мероприятии по случаю 85-летия ВДВ. В составе настоящей военной колонны, состоящей из ретро-машин коллекции лидеров праздничного штаба, квадрациклов, добротных легковых автомобилей, в главной машине без тента, украшенной эмблемами ВДВ, водрузив военные флаги, мы – десантники-старейшины с гостем мероприятия Рашитом Мухлисуллиным проехались по району. С красивой речью выступил он тогда на митинге, от имени десантников Кукморского района поздравил балтасинцев.

Когда до нового года оставались считанные дни, моего друга не стало… С моим товарищем после 37 лет разлуки успели пообщаться, дружить семьями 9 лет. Четыре года назад друг за другом вместе отметили 60-летние юбилеи. В прошлом году в начале лета у Рашита начались проблемы со здоровьем. Но когда его супруга Венера передавала ему трубку, он особо не жаловался. В начале июля я похоронил маму. Тогда, хоть и состояние здоровья у него было не очень, вместе с сыновьями Радиком и Ришатом по пути в РКБ заехали к нам выразить свои соболезнования. 30 июля мы вместе с супругой Гульзихан были у них в гостях. В выходные дни и к нашему приезду в доме собрались сыновья, невестки, дочь, зять и внуки. Вместе прогулялись по деревне, посмотрели набережную реки Вятка. Сделали фото на память. Созвонившись через два месяца, нам сказали, что его здоровье сильно пошатнулось. И куда только они не обращались, каким только врачам не ходили. В последний раз мы виделись 19 ноября. Хоть и обрадовался он нашему приезду, но, то ли в шутку, то ли всерьез, спросил: «Не прокричал ли ворон в ваших краях?» Мне стало неловко... Довольно долго сидели и разговаривали. Оказалось, что мы в последний раз обновили воспоминания.

Хочется отметить, что Рашит и Венера в мире и согласии прожили 40 лет. Терпеливая, добродушная супруга Венера, не жалуясь на трудности, ухаживала за ним как за младенцем до последнего его вздоха. Всегда рядом были его сыновья Радик и Ришат, невестки, дочь Земфира, работающая в деревне учительницей, зять Ильгиз, родные и близкие... На религиозный обед по случаю седьмого дня после смерти, соседка Райса Галимуллина написала баит, посвященный Рашиту. Слушая его, у многих на глазах навернулись слезы.

Рамазан ФАРЗИЕВ, деревня Старый Салавыч Балтасинского района


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