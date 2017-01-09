Дети – главная составляющая Поч.Сутерской школы

05.02.2017 09:00 | Из ваших писем

Наша школа - это наш второй дом. В ней мы учимся жить. Учителя нам как родители - всегда поддержат, подскажут, объяснят. Конечно, бывают и трудности. Но нужно справляться, ценить и беречь нашу родную школу, прославлять ее добрыми делами, чтобы о ней знали не только в районе. Наша классная семья - самая веселая и дружная. В классе нас всего десять. И девочки, и мальчики являются самыми активными во всех школьных и сельских мероприятиях. Есть у нас и свои звездочки-победители районного смотра песни и художественного слова, победители в республиканских соревнованиях по бадминтону есть и свои IT-чемпионы, благодаря которым школе подарили телевизор. Видя наши стараниям, родители и наша классная руководительница Марина Владиславовна спешат обрадовать нас необычными подарками: возят нас в «Олимп», «Зилант», а с началом зимних каникул подарили нам незабываемую поездку в город Казань в развлекательный центр Fan-24, где мы отдохнули на всю катушку. Где ещё можно увидеть столько аттракционов? Мы катались и на роликах, и на самокатах, состязались даже в боулинге. Довольные и счастливые мы ехали в электричке, всю дорогу делясь впечатлениями.

Руслана Закирова, Юлия Матвеева, ученицы 6 класса