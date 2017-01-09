Гимн вызывает трепет, душевный подъем, чувство гордости

05.02.2017 08:00 | Тема дня

Каждый новый год обычно начинается с поздравления Президента и государственного гимна по телевизору. Это настолько торжественные и волнующие мгновения! Слушая гимн, ощущаешь мощь родной страны, радуешься тому, что являешься частицей великого, многонационального государства. А какое значение для вас имеют гимны нашей страны, республики? С таким вопросом мы обратились к читателям нашей газеты.

Нурия ЗАКИРОВА, ветеран образования:

- Когда звучит государственный гимн, я испытываю какой-то необъяснимый трепет, душевный подъем, чувство гордости за нашу страну. Слыша гимн, мне хочется встать, выпрямить спину, отдать честь, как в пионерские годы. По телевизору часто видим: во время награждения победителей спортивных соревнований мирового масштаба, как только начинает звучать государственный гимн, у некоторых наших спортсменов на глаза наворачиваются слезы. В этот момент и меня переполняют чувства, в горле встает ком. Когда Президент Владимир Путин вернул гимну мелодию советского времени, я очень обрадовалась. Ведь эту мелодию мы слушали с малых лет. После этого уважения к Президенту стало еще больше, ведь он прислушался к мнениям людей. А гимн республики близок сердцу также, как и песня «Туган тел» («Родной язык»), написанная на стихотворение нашего великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Проведенные мною и с моим участием спортивные мероприятия всегда начинались с республиканского гимна и торжественного поднятия флага.

Евгений КАПИТОНОВ, директор Лельвижской средней школы:

- Государственный гимн – это часть нашей истории и культуры. Он символизирует единство многочисленных народов и национальностей, проживающих на территории нашей страны. Гимн вызывает чувство гордости, воспитывает ответственность, гражданскую позицию и любовь к Отечеству.

Гульзифа, Кукмор:

- Слушая гимн, часто вспоминаю детство. Мама утром будила меня в школу в 6 утра (школа находилась в соседней деревне). А мне так не хотелось вылезать из-под теплого одеяла, открывать глаза. Мама это понимала и поэтому включала радио. В то время радио сутками не вещало. Наверняка, многие помнят, что радиопередачи начинались в 6 утра, но сначала звучал гимн. Этот гимн прогонял сон и заставлял вставать. Впрочем, мама включала радио не только для того, чтобы я проснулась, она всегда интересовалась новостями дня. Эта привычка перешла и ко мне. А когда звучит гимн, будь то республиканский или государственный, я не могу подобрать слова, которые объяснили бы переполняющие меня чувства, но его магическая сила западает глубоко в душу, и по телу даже мурашки бегут.

Ильдар ГАРИПОВ, Кукмор:

- На днях была передача о воспитании у молодежи патриотического духа. В Канаде на соревновании между молодыми хоккеистами России и Америки игра завершилась победой в нашу пользу. В заключительной части встречи по каким-то причинам не смогли озвучить наш гимн. И тогда спортсмены, выстроившись в ряд, сами исполнили гимн так, что его было слышно на весь стадион. Чувство патриотизма особенно усиливается, оказавшись в чужих странах. Я был восхищен тем, что молодые парни наизусть знали слова гимна. Я считаю, что каждый здравомыслящий человек, который уважает не только свою страну, но и самого себя, должен хорошо знать гимн.

Опрос провела Гульзифар МИНИХАНОВА

Текущий год в нашем районе объявлен Годом Культуры. Культурность – это не только мастерство петь и танцевать, она отражает богатый внутренний мир человека, его высокие нравственные качества, образованность. Давайте же в рамках этого года запомним слова государственных гимнов России и Татарстана.

Гимн Татарстана

Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз,

Халкым тели изге теләкләр!

Гомерлеккә якын туган булып

Яши бездә төрле милләтләр.

Күп гасырлар кичкән чал тарихлы

Данлы илем, үзең бер дастан!

Синдә генә безнең язмышыбыз,

Республикам минем, Татарстан!

Цвети, священная земля моя,

Да будет мирным твой небосвод!

Единый дом у нас, одна семья,

Живет в согласии наш народ.

Богатый мудростью седых веков,

Надеждой, верою ты нам стал,

И пусть хранит тебя моя любовь,

Моя Республика, мой Татарстан!

Слова Рамазана Байтимерова, перевод на русский язык Филиппа Пираева

Гимн России

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова