Сотрудниками Центра «Тылсым» был организован выезд по методу «Мобильная бригада» к одиноко проживающей пенсионерке Г.М. Маннановой, проживающей в Кукморе. Медсестра оказала социально-медицинские услуги: измерила давление, проконсультировала по медицинским вопросам. Социальными работниками отделения была произведена генеральная уборка дома.
Мобильная бригада посетила жительницу Кукмора
04.02.2017 21:30 | новости Печать
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В Республике
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Сейчас в здравоохранении наиболее востребованы педиатры, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи, психиатры и фтизиатры.
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13:28 04.02.2017
Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов стал участником Казанского лыжного марафона
Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.
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Прославленный спортсмен преодолел пятикилометровую дистанцию.
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«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.
12:28 04.02.2017
«Дни кино российских регионов в Будапеште» проходят при участии татарстанцев.
12:28 04.02.2017
Шестикратный паралимпийский чемпион назвал политическим решение отстранить россиян от Игр 2018 года
Роман Петушков прокомментировал ситуацию с отстранением национальной паралимпийской сборной.
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12:03 04.02.2017
Скончался актер Георгий Тараторкин
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12:00 04.02.2017
11 января артисту исполнилось 72 года.
12:00 04.02.2017
Марат Ахметов призвал активнее пользоваться программами субсидирования покупки сельхозтехники
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, модернизация парка техники – один из основных факторов эффективности производственной деятельности.
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11:49 04.02.2017
В Татарстане ведется строительство 14 сельских клубов
Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.
11:38 04.02.2017
Всего в этом году в республике планируется возвести 31 сельский клуб.
11:38 04.02.2017
Появилось видео момента ДТП в Высокогорском районе, в котором погибла диктор радио
Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.
11:26 04.02.2017
Авария случилась на 31-м километре трассы Казань – Малмыж.
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В Татарстане с начала года по программе арендного жилья введены три дома из 13 запланированных
Всего в республике, согласно данным на 3 февраля, введено в эксплуатацию 339,5 тыс. кв. метров жилья.
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11:25 04.02.2017
Два человека погибли при взрыве легкового автомобиля в Луганске – видео
Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.
09:42 04.02.2017
Внедорожник принадлежал главе Управления Народной милиции (армии) ЛНР полковнику Олегу Анащенко.
09:42 04.02.2017
Молодое поколение камаловцев представило свое осмысление эпохи репрессий
Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.
00:27 04.02.2017
Поэтический спектакль о судьбе и творчестве Хасана Туфана поставил студент ГИТИСа Айдар Заббаров.
00:27 04.02.2017
Представители КФУ и компании Uber обсудили возможности реализации совместных проектов
Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.
23:41 03.02.2017
Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка дал поручение рассмотреть потенциал сотрудничества.
23:41 03.02.2017
Два водителя получили травмы при столкновении трех иномарок у Раифы
Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.
23:26 03.02.2017
Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.
23:26 03.02.2017
В КГАСУ обсудили возрождение Ново-Татарской слободы
В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.
23:12 03.02.2017
В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.
23:12 03.02.2017
Эмблема международного фестиваля школьных учителей КФУ стала товарным знаком
Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.
22:45 03.02.2017
Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.
22:45 03.02.2017
Норвегия приобретет у Германии четыре современных субмарины
Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.
22:40 03.02.2017
Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.
22:40 03.02.2017
Марат Ахметов призвал фермеров объединяться в сельскохозяйственные потребкооперативы
По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.
22:35 03.02.2017
По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.
22:35 03.02.2017
Специалисты МЧС нашли потенциально опасные участки льда на Волге, Каме и Казанке
Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.
22:19 03.02.2017
Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.
22:19 03.02.2017
В Татарстане увеличилось поголовье овец на 5,3 тысячи
В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.
21:50 03.02.2017
В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.
21:50 03.02.2017
Республиканская библиотека для слепых присоединилась ко всероссийскому флешмобу
Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.
21:09 03.02.2017
Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.
21:09 03.02.2017
«КАМАЗ-Мастер» прокатился на сноубордах в Свияжских холмах
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Видео: Логотип для «Евровидения-2017» сравнили с косой Тимошенко
Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.
20:52 03.02.2017
Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.
20:52 03.02.2017
В 2016 году в ряде районов Татарстана ущерб природе превысил 7 млн рублей
В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.
20:36 03.02.2017
В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.
20:36 03.02.2017
День рождения Шаляпина отметят в музее Горького в Казани
Всероссийская научная конференция «Шаляпинские чтения-2017» начнется богослужением.
20:28 03.02.2017
Всероссийская научная конференция «Шаляпинские чтения-2017» начнется богослужением.
20:28 03.02.2017