Мальчик заметил в озере что-то странное. То, что было там обнаружено, действительно поражает (фото)

04.02.2017 21:00 | новости

Как правило, красивое лесное озеро ассоциируется у людей с лодкой, рыбалкой и прекрасным отдыхом на природе.

Это отличное место для расслабления души и тела! Ведь городские джунгли остались далеко позади! Но это озеро скрывало кое-что захватывающее. Читайте дальше, чтобы узнать, что было обнаружено под водой! Это случилось несколько лет назад…

Несколько лет назад, один мальчик прогуливался возле озера Куртна Матасджавр и заметил что-то странное!

У озера была колея… Мальчик понял, что у озера виднеются следы от колес. Но эти следы не были похожи на колеса автомобиля. Это была лодка?

Озера было не таким большим, чтобы там можно было кататься на лодках таких размеров. Более того, место было труднодоступным, и вряд ли кто-нибудь решился бы довести сюда свою лодку! Через два месяца стало что-то проглядываться!

Спустя какое-то время, мальчик заметил, что со дна озера поднимаются странные пузырьки!

Заявления мальчика показались местным органам достаточно странными, и они начали обследования этой местности. Это было что-то огромное!

Что бы это ни было, оно было огромных размеров. Работникам пришлось вскапывать землю.

К 9 часам утра команда начала вытаскивать объект на поверхность. Потребовалось несколько часов. Операция по вытаскиванию этого объекта длилась около 8 часов. Работники использовали тяжелую технику и крепкие тросы. Оказалось, это был танк времен Второй мировой войны!

К огромному удивлению всех присутствующих, объектом оказался танк времен Второй мировой войны! Тяжелый и нетронутый! Даже после стольких лет затопления, танк все еще был узнаваем. Он весил около 30 тонн. Для того чтобы вытащить его, понадобилась помощь 68-тонного бульдозера

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