Государство перестанет субсидировать ипотеку

04.02.2017 19:00 | новости

Государство откажется от субсидирования ипотеки. Программу финансирования процентных ставок продлевать не будут. Об этом заявил первый вице-премьер российского Кабмина Игорь Шувалов, сообщает источник.

Решение было принято после стабилизации на российском финансовом рынке по итогам 2016 года, а также по причине ипотечных ставок коммерческих банков от 12% и ниже.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что за 2016 год количество ипотечных кредитов выросло на треть, а за последние 10 лет услугой воспользовались более 6 млн россиян.