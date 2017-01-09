Фотоконкурс "Отцы и дети" - фото №1

Ленар Муллахметов и дочь Малика, Кукмор.
Дочери Малике 7 лет. Я стараюсь возить ее в интересные места. Прошлым летом съездили в Ижевский зоопарк. Малике очень понравилось, так как она любит животных.
04.02.2017 17:30 | Фотоконкурс "Отцы и дети" Печать
Ленар Муллахметов и дочь Малика, Кукмор.
Дочери Малике 7 лет. Я стараюсь возить ее в интересные места. Прошлым летом съездили в Ижевский зоопарк. Малике очень понравилось, так как она любит животных.
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