В Кукморе состоялось открытое Первенство по национальной борьбе на приз главы района (фото)

04.02.2017 12:00 | Тема дня

Сегодня в Большекукморском спорткомплексе «Ялкын» состоялось открытое лично-командное Первенство по национальной борьбе на приз главы района. В соревновании приняли участие 200 спортсменов по следующим весовым категориям: взрослые - 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 кг и свыше 100 кг, подростки 1999 года рождения и младше - 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг. В мероприятии приняли участие глава района Сергей Димитриев, директор районного Центра дополнительного образования Нурутдин Зиятдинов, председатель районной Федерации татарской национальной борьбы Рафак Халиуллин, начальник районного Управления по делам молодежи и спорту Алмаз Галяветдинов и другие. На открытии соревнований глава района Сергей Димитриев подчеркнул успехи наших борцов, пожелав им дальнейших побед.

Подробнее с материалом можно будет ознакомиться на страницах газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ