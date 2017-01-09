Кукморские хоккеисты забили «Золотую шайбу» в Чистополе (фото)

04.02.2017 10:00 | Спорт

В Чистополе состоялся финал Республиканского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди команд 2006-2007 годов рождения. Первый зональный этап прошел в 6 зонах, где приняли участие 54 команд. В финал вышли 10 команд Республики Татарстан: Арктика (г. Буинск), Олимп (пгт. Б.Сабы), Мензелинские Кречеты (г. Мензелинск), Торнадо (г. Чистополь), Барс (г. Аксубаево), Динамо (г. Казань), Ягуар (пгт. Кукмор), Яшьлек (г. Заинск), Ледок (г. Нурлат), Спутник (г. Агрыз). Юные хоккеисты проявили себя как настоящие бойцы, показав свою силу, ловкость и отвагу. Они знают вкус победы и поражения с раннего детства. Для них травмы и ссадины - привычное дело. Ведь хоккей – спорт для настоящих мужчин. Но в итоге победа досталось нашей команде «Ягуар» под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Татарстан, тренера-преподавателя Ильдара Ганиева. В номинациях «Лучший бомбардир» был признан Сайдаш Хузин, «Лучший защитник» - Александр Петров.

Главный специалист отдела зимних видов спорта ГАУ ДО «ЦСП» МДМС РТ Михаил Бойцов и помощник директора по учебной части и материально-техническому обеспечению Федерации Хоккея Республики Татарстан Роберт Гайнуллин вручили сертификат на получение комплекта клюшек, сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения хоккейной экипировки и путевку в финал Всероссийских соревнований в Сочи. От всей души поздравляем команду «Ягуар», их родителей и тренера-преподавателя с победой!