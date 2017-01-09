Житель Кукмора вспоминает молодость

04.02.2017 15:00 | Из ваших писем

В один из морозных декабрьских дней мне снова посчастливилось побывать в родной деревне Яныль. Там семья моего брата Кафиля проводила религиозный обед. К сожалению, моего брата уже нет среди живых. После того как проживающая в деревне Чишмабаш Марзия апа прочитала молитвы, за обеденным столом вспомнили годы нашей молодости. Юлия апа, соседка Кафиля абыя, рассказала о недавно умершем Фатхелислам абые.

Как-то во сне он увидел свою супругу, которую похоронил два года назад. Тогда она сказала ему, что заберет его к себе через месяц.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".