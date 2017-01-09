Супруги Лейла и Фанзиль Миннемуллины из Нового Сардека приняли в свою семью ветерана тыла

04.02.2017 14:00 | Общество

К сожалению, в наше время немало тех, кто не утруждается заботой о родителях и отправляет их в дома престарелых. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Проживающие в деревне Новый Сардек супруги Лейла и Фанзиль Миннемуллины приняли в свою семью ветерана тыла Назию Галимову.

Сирота никому не нужна

94-летняя Назия апа в далекой молодости в этот дом пришла невесткой. Ее супруг давно отошел в мир иной, не посчастливилось ей познать и радости материнства.

В жизни Назии апы было немало трудностей. В детстве осталась сиротой, со временем лишилась зрения. Ей не дано созерцать глазами красоту каждого дня, видеть солнце, небо. Она живет в мире темноты и звуков. Да и слышит плохо. Говорят, что трудности не забываются до последнего вздоха. Почти век минул, но бабушка все помнит.

- Я родом из деревни Новый Смаиль Кировской области. Годы моей молодости пришлись на военное время, - начала она свой рассказ. – То, что мне пришлось увидеть, пережить, невозможно передать словами.

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