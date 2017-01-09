Тесная взаимосвязь и социальное партнерство Кукморского аграрного колледжа со швейной фабрикой

04.02.2017 13:00 | новости

Работа в рамках социального партнерства - эта та гибкая форма, которая позволяет решать вопросы удовлетворения текущих и перспективных потребностей в кадрах социальных партнеров, вопросы повышения качества профессиональной подготовки.

Администрация колледжа в этом учебном году заключила договор с Кукморской швейной фабрикой о совместной деятельности по организации учебной и производственной практики.

Были согласованы содержания рабочих программ по учебным дисциплинам профессионального блока, рабочих программ учебной и производственной практики с учетом требований социальных партнеров. Руководство предприятия в лице генерального директора Рафаэля Голова и его заместителя по производству Сусанны Баграмовой заинтересовано в качественной подготовке кадров для своего предприятия и оказывает всестороннюю помощь в учебном процессе. Выпускники после окончания учебного процесса смогут трудоустроиться на швейной фабрике. Это очень важный момент - иметь гарантированное рабочее место. Студентки ни на один праздник не остаются без внимания, и в честь Нового года были вручены поздравления и подарки. Тесная взаимосвязь и социальное партнерство Кукморского аграрного колледжа и Кукморской швейной фабрики долгие годы помогало решать вопросы обеспечения квалифицированных, конкурентоспособных кадров по профессии «Портной» в поселке Кукмор.

Альфия ГАЛИЕВА