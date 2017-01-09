Традициям - жить

04.02.2017 17:00 | Из ваших писем

Я рада, что добрые традиции живы в школе и сегодня. Они внедряют новые программы, творят, выдумывают, участвуют в районных, областных, республиканских конкурсах и уверенно ведут за собой детей, потому что каждый ребенок в школе талантлив по-своему. У всех учителей педагогическое образование, трое преподавателей имеют высший разряд. В школе работает и ветеран педагогического труда. Ребята изучают историю народных праздников, увлекаются удмуртским фольклором.

Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива является воспитание учащихся на народных традициях. Изучению и сохранению родного языка отдает все силы Людмила Яковлева. Её ученики - финалисты районных, республиканских и региональных олимпиад по удмуртскому языку. Организация предметных недель, кукольных театров на удмуртском языке, встреч с издателями журналов и газет Удмуртии - все это ее труд. Она привлекла к себе внимание коллег и учеников высокой эрудицией, творчеством, оптимизмом. Глядя на труд таких преподавателей, верится, что дети будут любить родной язык, а значит - свою родину.