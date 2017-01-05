Безделье - наибольшая помеха

04.02.2017 09:00 | новости Печать

Безделье - наибольшая помеха

В нашем районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Очередной сход состоялся в Уркушском и Ныртинском сельских поселениях.

Во время этих собраний приходится бывать во многих местностях. Ни в одном еще поселении не было такого, чтобы люди расходились довольные всем и не доносили свои мнения и предложения до руководства. А в Уркушском и Ныртинском сельских поселениях вопросов было особенно много.

На сегодняшний день организация сбора мусора в деревнях остается одной из важных проблем. Только осознав ее актуальность, работая всем вместе, организованно можно достичь каких-то результатов. Потому что, когда одни платят за сбор, а другие увиливают от оплаты, среди сельчан могут возникнуть разногласия. С одного человека в месяц установлена оплата в размере 29 рублей 43 копеек, но ведь это не такая уж и большая сумма. На сходе в Уркушском поселении один 82-летний дедушка сказал: «У меня нет мусора». И в деревне Нырты были те, кто не согласен с решением проблемы сбора мусора. Во всех сельских поселениях твердые бытовые отходы собираются обществом «Экосервис» на основании договоров с населением. Запрещается создание мусорных полигонов рядом с деревнями, как это было раньше. Весной, когда земля  освободится от снега, эта проблема станет актуальной. Мусор, валяющийся на прибрежных территориях, среди деревьев, будет портить окружающий вид. Чистота зависит от каждого, а тем, кто будет нарушать порядок, придется платить штраф. О том, что относится к твердым бытовым отходам и других касающихся этого вопросах, несколько раз освещалось на страницах газеты. Хотелось бы, чтобы люди помнили о необходимости брать из сельсовета справку на размещение у дома стройматериалов.

Хоть и сбор самообложения проводится уже который год, в каждом поселении возникают недоразумения, связанные с этим. Кто освобождается от оплаты самообложения, какова ее сумма, на что израсходованы эти средства… Может, это происходит из-за того, что главы поселений плохо разъясняют населению?! Хотя проводится референдум, едино решается, куда и на что будут потрачены деньги.

Практически в каждом поселении затрагивается тема дорог, электричества, воды. Поэтому большая часть средств самообложения направляется на решение этих проблем.

- На средства самообложения водобашня Туркаша была перенесена на начало деревни, отремонтирована и ограждена. Дополнительная труба была проведена к роднику «Насир». Также установлен пожарный гидрант, кран, клапан закрытия. Всего на эти работы было потрачено 236 тысяч рублей. В деревне Нырты было защебнено 276 метров дороги по улице Татарстана. Для  детской площадки приобретены дополнительно четыре разные конструкции. А  собранные в 2017 году средства планируется потратить на водоснабжение  деревень Новая Чабья и Нырты, - сказал глава Ныртинского сельского поселения Рафик Загидуллин.

И в Уркушском поселении воспользовались программой самообложения для ремонта дорог и башни. «Защебнено 210 метров дороги в Верхнем Арбаше, 202 метра – в Уркуше, 46 метров – в Нижнем Арбаше, 13,5 метров – в Октябрино и 18 метров – в Хасановке. Уркушская водобашня покрашена и ограждена», - сказала глава Уркушского поселения Альбина Аглямова.

Каждая местность отличается бытом, свойственными только ему особенностями. Одни живут содержанием скота, валянием валенок, другие предпочитают работать на чужбине, есть и те, кто ждет чуда со стороны, но все они хотят жить в современных, хороших условиях. В районе много поселений, которых можно ставить в пример. И там живут простые люди, но у них широко развита самозанятость. Давняя поговорка «Сыт тот, у кого корова есть» и на сегодняшний день не теряет своей актуальности. Для личных хозяйств, которые увеличивают поголовье коров, предусмотрена большая господдержка для строительства хлевов, и цены на сбор молока всегда находятся под контролем руководства. Население Ныртинского и Уркушского поселений нельзя обвинять в лентяйстве, но исходя из наблюдений, невольно приходишь к такому выводу: для жителей этой местности не хватает решительности, чтобы собрав все силы в кулак, начать свое дело.

- Одними жалобами на условия жизни ничего не изменишь. Позади остались времена, когда народ надеялся на коллективные хозяйства. Каждый строит свое будущее сам. А для этого со стороны государства созданы все возможности. Выращивайте гусей, содержите скот, стройте парники и теплицы. Видов работы много, нужно изыскивать, - сказал руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин, обращаясь к народу. Одобряя его слова, один мужчина пожилого возраста сказал: «Верно, безделье – наибольшая помеха».


Ризиля КУРБАНОВА


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