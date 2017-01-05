В Кукморе состоялся республиканский семинар заместителей начальников управлений образования

В Республике

Два водителя получили травмы при столкновении трех иномарок у Раифы

Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

23:26 03.02.2017 Оба пострадавших госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

В КГАСУ обсудили возрождение Ново-Татарской слободы

В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.

23:12 03.02.2017 В историческом районе предлагают открыть музыкальный театр и парк аттракционов.

Эмблема международного фестиваля школьных учителей КФУ стала товарным знаком

Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.

22:45 03.02.2017 Правообладателем символики фестиваля стал Казанский федеральный университет.

Норвегия приобретет у Германии четыре современных субмарины

Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.

22:40 03.02.2017 Норвежский флот должен получить новые подводные лодки во второй половине следующего десятилетия.

Марат Ахметов призвал фермеров объединяться в сельскохозяйственные потребкооперативы

По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.

22:35 03.02.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, объединение в кооперативы позволит фермерам стать конкурентными среди крупных товаропроизводителей.

Специалисты МЧС нашли потенциально опасные участки льда на Волге, Каме и Казанке

Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.

22:19 03.02.2017 Майны и промоины обнаружены около нескольких населенных пунктов Татарстана.

В Татарстане увеличилось поголовье овец на 5,3 тысячи

В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.

21:50 03.02.2017 В сельхозформированиях республики насчитывается 355 тыс. голов овец.

Республиканская библиотека для слепых присоединилась ко всероссийскому флешмобу

Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.

21:09 03.02.2017 Акция посвящена заповедным островам и 100-летию заповедной системы России.

«КАМАЗ-Мастер» прокатился на сноубордах в Свияжских холмах

Участники команды приняли участие в фотосессии.

21:01 03.02.2017 Участники команды приняли участие в фотосессии.

Видео: Логотип для «Евровидения-2017» сравнили с косой Тимошенко

Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.

20:52 03.02.2017 Креативные разработчики символа «Евровидения-2017» объяснили его концепцию, показав видеоролик.

В 2016 году в ряде районов Татарстана ущерб природе превысил 7 млн рублей

В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.

20:36 03.02.2017 В Заволжском территориальном управлении Минэкологии подвели итоги за прошлый год.

День рождения Шаляпина отметят в музее Горького в Казани

Всероссийская научная конференция «Шаляпинские чтения-2017» начнется богослужением.

20:28 03.02.2017 Всероссийская научная конференция «Шаляпинские чтения-2017» начнется богослужением.

Петербуржец Александр Урвачев выиграл первенство страны по тяжелой атлетике среди юношей в РТ

Результат спортсмена в сумме двоеборья – 301 кг.

20:28 03.02.2017 Результат спортсмена в сумме двоеборья – 301 кг.

Россияне смогут наблюдать за капремонтом онлайн

Минстрой России рекомендовал региональным операторам вести наблюдение за ходом работ в режиме реального времени.

20:20 03.02.2017 Минстрой России рекомендовал региональным операторам вести наблюдение за ходом работ в режиме реального времени.

Более тысячи молодых профи наградили в Казани на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

Сформирован примерный состав сборной республики на национальный чемпионат рабочих профессий в Краснодаре.

20:15 03.02.2017 Сформирован примерный состав сборной республики на национальный чемпионат рабочих профессий в Краснодаре.

Рустам Минниханов утвердил программу подготовки молодых кадров для рабочих профессий

Комплекс мер объединит усилия государства и бизнеса в деле «выращивания» грамотных специалистов.

19:52 03.02.2017 Комплекс мер объединит усилия государства и бизнеса в деле «выращивания» грамотных специалистов.

В Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Тимура Абдикеева

Солиста Мариинского театра поздравляли с днем рождения коллеги и друзья.

19:45 03.02.2017 Солиста Мариинского театра поздравляли с днем рождения коллеги и друзья.

В Эмиратах и Саудовской Аравии выпал снег

Причиной выпадения снега стал небывалый холодный фронт.

19:38 03.02.2017 Причиной выпадения снега стал небывалый холодный фронт.

Минземимущества РТ завершило резервирование земель под ВСМ Москва — Казань

Министерство земельных и имущественных отношений РТ продолжает изымать земли под крупные инфраструктурные проекты.

19:30 03.02.2017 Министерство земельных и имущественных отношений РТ продолжает изымать земли под крупные инфраструктурные проекты.

Валовый доход отрасли информатизации и связи Татарстана составил 53,9 млрд рублей

В Татарстане в электронный вид переведено 240 услуг и сервисов, в том числе 10 — в 2016 году.

19:16 03.02.2017 В Татарстане в электронный вид переведено 240 услуг и сервисов, в том числе 10 — в 2016 году.

Реализация проекта возрождения Болгара и Свияжска продлена до 2018 года

На проект будет выделено еще 1,6 млрд рублей.

19:08 03.02.2017 На проект будет выделено еще 1,6 млрд рублей.

Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери

Государственный советник Республики Татарстан остался доволен темпом и качеством строительно-монтажных работ.

18:56 03.02.2017 Государственный советник Республики Татарстан остался доволен темпом и качеством строительно-монтажных работ.

Прокуратура Нижнекамска проверяет частные детские сады после того, как 2-летний малыш сломал ногу

Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.

18:50 03.02.2017 Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.

Народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину вручена медаль Мусы Джалиля

Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.

18:40 03.02.2017 Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.

Команда Московской области выиграла первенство России по тяжелой атлетике среди девушек в РТ

Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.

18:39 03.02.2017 Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.

Продукция Татспиртпрома будет экспортироваться в США

Контракт о поставках татарстанской компанией был заключен в начале года.

18:30 03.02.2017 Контракт о поставках татарстанской компанией был заключен в начале года.

Мухаметшин: Нужно составить дорожную карту по продвижению сельхозпродукции на рынки сбыта

Председатель Госсовета РТ принял участие в съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

18:08 03.02.2017 Председатель Госсовета РТ принял участие в съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

Определены лучшие новогодние елки Казани и Татарстана

Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

17:36 03.02.2017 Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

Хоккейный болельщик из Казани выиграл в тотализаторе 2 млн рублей

Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Адмирала».

17:20 03.02.2017 Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Адмирала».