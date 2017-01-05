В многопрофильном лицее состоялся республиканский семинар заместителей начальников управлений образования по учебно-методической работе. Мероприятие началось ознакомлением с выставкой. В семинаре выступили заместитель главы района Равия Каримуллина, начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Тамара Федорова, начальник Управления образования района Роберт Мансуров, его заместитель по учебно-методической работе Диляра Ганиева. Далее работа продолжилась по группам.
В Кукморе состоялся республиканский семинар заместителей начальников управлений образования
04.02.2017 08:00 | новости Печать
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19:08 03.02.2017
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Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери
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18:56 03.02.2017
Государственный советник Республики Татарстан остался доволен темпом и качеством строительно-монтажных работ.
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Прокуратура Нижнекамска проверяет частные детские сады после того, как 2-летний малыш сломал ногу
Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.
18:50 03.02.2017
Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.
18:50 03.02.2017
Народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину вручена медаль Мусы Джалиля
Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.
18:40 03.02.2017
Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.
18:40 03.02.2017
Команда Московской области выиграла первенство России по тяжелой атлетике среди девушек в РТ
Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.
18:39 03.02.2017
Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.
18:39 03.02.2017
Продукция Татспиртпрома будет экспортироваться в США
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Председатель Госсовета РТ принял участие в съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.
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Определены лучшие новогодние елки Казани и Татарстана
Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».
17:36 03.02.2017
Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».
17:36 03.02.2017
Хоккейный болельщик из Казани выиграл в тотализаторе 2 млн рублей
Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Адмирала».
17:20 03.02.2017
Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Адмирала».
17:20 03.02.2017
МЧС Татарстана: Оптимизация ставит под угрозу сам факт существования подразделений
С начала 2017 года в рядах Федеральной противопожарной службы республики сокращены более 20 человек.
17:15 03.02.2017
С начала 2017 года в рядах Федеральной противопожарной службы республики сокращены более 20 человек.
17:15 03.02.2017