Определены лучшие новогодние елки Татарстана

03.02.2017 19:00 | новости

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Новогодняя елка Кировского и Московского районов Казани стала лучшей в городе, сообщается на портале мэрии. Объект победил в номинации республиканского конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

Второе место заняла елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, третье – Советского.

Отметим, что первое место за лучшее оформление центральной новогодней елки в муниципальных районах досталось Елабуге и Альметьевскому району, сообщается на портале местной газеты «Нижняя Кама».

В конкурсе участвовали 43 муниципальных района Республики Татарстан и два городских округа. Учитывая, что разница между баллами во многих случаях оказалась в десятые доли балла, конкурсная комиссия решила не ограничиваться одним первым местом, а сделать два первых места, два вторых и два третьих.

Второе место досталось Набережным Челнам и Нижнекамскому муниципальному району; третье место заняли Бавлинский и Буинский муниципальные районы.