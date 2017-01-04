В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

В Республике

Прокуратура Нижнекамска проверяет частные детские сады после того, как 2-летний малыш сломал ногу

Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.

18:50 03.02.2017 Причиной масштабных проверок послужил тот факт, что один из воспитанников частного детского сада получил перелом бедренной кости.

Народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину вручена медаль Мусы Джалиля

Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.

18:40 03.02.2017 Награждение состоялось в Полномочном представительстве РТ в РФ.

Команда Московской области выиграла первенство России по тяжелой атлетике среди девушек в РТ

Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.

18:39 03.02.2017 Второе место завоевала команда Москвы, третье – сборная Краснодарского края.

Продукция Татспиртпрома будет экспортироваться в США

Контракт о поставках татарстанской компанией был заключен в начале года.

18:30 03.02.2017 Контракт о поставках татарстанской компанией был заключен в начале года.

Мухаметшин: Нужно составить дорожную карту по продвижению сельхозпродукции на рынки сбыта

Председатель Госсовета РТ принял участие в съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

18:08 03.02.2017 Председатель Госсовета РТ принял участие в съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

Определены лучшие новогодние елки Казани и Татарстана

Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

17:36 03.02.2017 Стали известны финалисты конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

Хоккейный болельщик из Казани выиграл в тотализаторе 2 млн рублей

Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Авангарда».

17:20 03.02.2017 Молодой человек поставил 1 млн рублей на победу «Сибири» в матче против «Авангарда».

МЧС Татарстана: Оптимизация ставит под угрозу сам факт существования подразделений

С начала 2017 года в рядах Федеральной противопожарной службы республики сокращены более 20 человек.

17:15 03.02.2017 С начала 2017 года в рядах Федеральной противопожарной службы республики сокращены более 20 человек.

Uber присматривается к локализации компании в ОЭЗ Иннополис

Компания подписала соглашение с Министерством связи Татарстана призванное повысить мобильность горожан

17:11 03.02.2017 Компания подписала соглашение с Министерством связи Татарстана призванное повысить мобильность горожан

Трамп заявил, что Шварценеггер плохо справился с работой губернатора Калифорнии

Также Президент США раскритиковал актера за неудачи в работе в роли ведущего шоу «Ученик знаменитости».

17:05 03.02.2017 Также Президент США раскритиковал актера за неудачи в работе в роли ведущего шоу «Ученик знаменитости».

Прокуратура накажет виновников давки в торговом центре Набережных Челнов

Организаторам мероприятия и руководству торгового центра прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений.

16:50 03.02.2017 Организаторам мероприятия и руководству торгового центра прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений.

Минкультуры РТ выразило соболезнования семьям погибших актрис мензелинского театра

Эльмира Гареева и Эльмира Ахметханова были ведущими артистками татарского драмтеатра имени С.Амутбаева.

16:37 03.02.2017 Эльмира Гареева и Эльмира Ахметханова были ведущими артистками татарского драмтеатра имени С.Амутбаева.

В Татарстане на Кубке России выступят 150 сильнейших тяжелоатлетов

Торжественная церемония открытия турнира состоится в Зеленодольске 7 февраля.

16:17 03.02.2017 Торжественная церемония открытия турнира состоится в Зеленодольске 7 февраля.

В Татарстане появится новый центр по подготовке пожарных и спасателей

С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

15:45 03.02.2017 С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

В Татарстане проверили 655 школ на организацию и качество питания

Были выявлены такие недостатки, как отсутствие согласованного меню, поставка продуктов питания с нарушениями, невыполнение норм питания и другие.

15:43 03.02.2017 Были выявлены такие недостатки, как отсутствие согласованного меню, поставка продуктов питания с нарушениями, невыполнение норм питания и другие.

Доходы бюджета РТ от государственной и муниципальной собственности в 2016 составили 5,56 млрд рублей

Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.

15:33 03.02.2017 Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.

Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан посетили стройку Собора Казанской иконы Божией Матери

Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.

15:29 03.02.2017 Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.

Две тысячи сотрудников МЧС Татарстана обеспечат безопасность во время Кубка Кофедераций

194 единицы техники ГУ МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.

15:25 03.02.2017 194 единицы техники ГУ МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.

В Рыбной Слободе прокуратура выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов

В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.

15:19 03.02.2017 В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.

Названы районы Татарстана с лучшей и худшей противопожарной обстановкой

В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.

15:02 03.02.2017 В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.

В Татарстане в домах неблагополучных семей установлены более 7 тысяч пожарных извещателей

На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.

14:55 03.02.2017 На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.

В Татарстане пройдет внеочередная конференция исполкома Федерации тяжелой атлетики РФ

Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.

14:37 03.02.2017 Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.

Назначен помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому району

Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.

14:20 03.02.2017 Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.

В Казани 450 команд со всей России соревнуются в пожарно-прикладных видах спорта

В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.

14:11 03.02.2017 В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.

В ТЦ у Лувра военный ранил готовившего теракт мужчину – видео

В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.

14:11 03.02.2017 В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.

Ольга Павлова взяла шефство над обществом слепых Заинска

Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.

14:02 03.02.2017 Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.

Лукашенко заявил о нарушениях Россией международных договоров

По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».

13:56 03.02.2017 По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».

Руководитель Управления СКР по Татарстану проведет прием граждан

Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.

13:55 03.02.2017 Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.

На втором сборе «Рубин» сыграет с московским «Спартаком»

Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.

13:50 03.02.2017 Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.