В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

В районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Очередные сходы сегодня состоялись в В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях. В ходе встречи были заслушаны отчеты глав сельских поселений Ильгиза Ахметзянова, Ильшата Рахимуллина, выступление участкового инспектора Марса Хисматуллина и других. Руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.
Ризиля КУРБАНОВА, фото автора