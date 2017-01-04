В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

03.02.2017 18:00 | новости Печать

В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

В районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Очередные сходы сегодня состоялись в В Мамаширском и Кошкинском сельских поселениях. В ходе встречи были заслушаны отчеты глав сельских поселений Ильгиза Ахметзянова, Ильшата Рахимуллина, выступление участкового инспектора Марса Хисматуллина и других. Руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся  с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.

Ризиля КУРБАНОВА, фото автора

 


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