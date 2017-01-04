В Кукморе состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли»

В Республике

В Татарстане появится новый центр по подготовке пожарных и спасателей

С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

15:45 03.02.2017 С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

Доходы бюджета РТ от государственной и муниципальной собственности в 2016 составили 5,56 млрд рублей

Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.

15:33 03.02.2017 Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.

Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан посетили стройку Собора Казанской иконы Божией Матери

Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.

15:29 03.02.2017 Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.

Две тысячи сотрудников МЧС по РТ обеспечат безопасность во время Кубка Кофедераций

194 единицы техники МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.

15:25 03.02.2017 194 единицы техники МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.

В Рыбной Слободе прокуратура выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов

В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.

15:19 03.02.2017 В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.

Названы районы Татарстана с лучшей и худшей противопожарной обстановкой

В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.

15:02 03.02.2017 В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.

В Татарстане в домах неблагополучных семей установлены более 7 тысяч пожарных извещателей

На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.

14:55 03.02.2017 На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.

В Татарстане пройдет внеочередная конференция исполкома Федерации тяжелой атлетики РФ

Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.

14:37 03.02.2017 Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.

Назначен помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому району

Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.

14:20 03.02.2017 Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.

В Казани 450 команд со всей России соревнуются в пожарно-прикладных видах спорта

В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.

14:11 03.02.2017 В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.

В ТЦ у Лувра военный ранил готовившего теракт мужчину – видео

В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.

14:11 03.02.2017 В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.

Ольга Павлова взяла шефство над обществом слепых Заинска

Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.

14:02 03.02.2017 Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.

Лукашенко заявил о нарушениях Россией международных договоров

По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».

13:56 03.02.2017 По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».

Руководитель Управления СКР по Татарстану проведет прием граждан

Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.

13:55 03.02.2017 Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.

На втором сборе «Рубин» сыграет с московским «Спартаком»

Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.

13:50 03.02.2017 Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.

Объявлены получатели грантов Президента РТ за 2017 год

Общая сумма грантов составила 263 миллиона 908 тысяч 400 рублей.

13:38 03.02.2017 Общая сумма грантов составила 263 миллиона 908 тысяч 400 рублей.

Стало известно имя нового президента Федерации синхронного плавания РТ

Также были избраны вице-президенты, исполнительный директор и исполнительный комитет федерации.

13:15 03.02.2017 Также были избраны вице-президенты, исполнительный директор и исполнительный комитет федерации.

Эксперты WorldSkills искали ошибки в действиях служб международного аэропорта «Казань»

На региональном чемпионате рабочих профессий в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» встретились команды аэропортов «Казань» и «Бегишево».

13:05 03.02.2017 На региональном чемпионате рабочих профессий в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» встретились команды аэропортов «Казань» и «Бегишево».

Пенсионный фонд РФ стал партнером Иннополиса

Президент РТ Рустам Минниханов и глава ПФР Антон Дроздов подписали протокол о сотрудничестве в ИТ-сфере.

12:41 03.02.2017 Президент РТ Рустам Минниханов и глава ПФР Антон Дроздов подписали протокол о сотрудничестве в ИТ-сфере.

У Казанского лыжного марафона появится свой музей

Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.

12:21 03.02.2017 Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.

Украинский велогонщик разбил лицо немецкому спортсмену во время прохождения «Тура Дубая»

Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.

12:13 03.02.2017 Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.

В восьми районах Татарстана выросла родительская плата за питание школьников

В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.

12:02 03.02.2017 В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.

В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы

Эльмира Ахметханова и Эльмира Гареева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.

12:01 03.02.2017 Эльмира Ахметханова и Эльмира Гареева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.

Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит более миллиона рублей

Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

11:30 03.02.2017 Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

В Иннополисе готовится к открытию офис российской ИТ-компании «Сбертех»

Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.

11:11 03.02.2017 Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.

В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад

Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.

11:07 03.02.2017 Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.

Спасатели указали опасные места на Волге и Казанке

Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.

10:47 03.02.2017 Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.

Прокуратура Лаишевского района требует блокировать сайты по продаже медсправок

После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.

10:34 03.02.2017 После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Мензелинском районе

Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.

09:35 03.02.2017 Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.