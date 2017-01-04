7 февраля в 9 часов в большом зале здания районного Совета, по адресу: ул. Ленина, д. 13, состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли». Приглашаются руководители торговых объектов, занимающиеся оптовой и розничной продажей продовольственных товаров, в том числе алкогольной продукцией и пиво, а также руководители предприятий общественного питания. В совещании примут участие представители правоохранительных органов, Госалкогольинспекции, налоговых органов и другие.
В Кукморе состоится совещание по вопросу «Ключевые изменения с 1 января 2017 в сфере торговли»
03.02.2017 17:00 | новости Печать
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В Республике
В Татарстане появится новый центр по подготовке пожарных и спасателей
С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.
15:45 03.02.2017
С просьбой о помощи в создании ресурсного центра глава ГУ МЧС по РТ обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову.
15:45 03.02.2017
Доходы бюджета РТ от государственной и муниципальной собственности в 2016 составили 5,56 млрд рублей
Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.
15:33 03.02.2017
Поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили около 4,8 млрд рублей.
15:33 03.02.2017
Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан посетили стройку Собора Казанской иконы Божией Матери
Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.
15:29 03.02.2017
Госсоветник Татарстана ознакомился с ходом работ по воссозданию храма.
15:29 03.02.2017
Две тысячи сотрудников МЧС по РТ обеспечат безопасность во время Кубка Кофедераций
194 единицы техники МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.
15:25 03.02.2017
194 единицы техники МЧС по РТ будут задействованы для обеспечения безопасности на время проведения Кубка Конфедераций.
15:25 03.02.2017
В Рыбной Слободе прокуратура выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов
В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.
15:19 03.02.2017
В некоторых автобусах в неисправном состоянии находилось оборудование спутниковой навигации.
15:19 03.02.2017
Названы районы Татарстана с лучшей и худшей противопожарной обстановкой
В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.
15:02 03.02.2017
В Татарстане в минувшем году количество пожаров сократилось почти на 1,5 процента.
15:02 03.02.2017
В Татарстане в домах неблагополучных семей установлены более 7 тысяч пожарных извещателей
На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.
14:55 03.02.2017
На установку пожарных извещателей в 2016 году из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей.
14:55 03.02.2017
В Татарстане пройдет внеочередная конференция исполкома Федерации тяжелой атлетики РФ
Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.
14:37 03.02.2017
Конференция состоится в Зеленодольске в период проведения Кубка России по тяжелой атлетике.
14:37 03.02.2017
Назначен помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому району
Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.
14:20 03.02.2017
Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в РТ по Бугульминскому муниципальному району стала Гузель Муртазина.
14:20 03.02.2017
В Казани 450 команд со всей России соревнуются в пожарно-прикладных видах спорта
В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.
14:11 03.02.2017
В столице Татарстана сегодня открылись 13-е Всероссийские соревнования на Кубок Премьер-министра РТ.
14:11 03.02.2017
В ТЦ у Лувра военный ранил готовившего теракт мужчину – видео
В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.
14:11 03.02.2017
В настоящее время район у Лувра оцеплен, доступ туристов и местных жителей туда ограничен.
14:11 03.02.2017
Ольга Павлова взяла шефство над обществом слепых Заинска
Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.
14:02 03.02.2017
Депутат Госдумы РФ намерена усилить меры поддержки организации.
14:02 03.02.2017
Лукашенко заявил о нарушениях Россией международных договоров
По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».
13:56 03.02.2017
По словам Президента Белоруссии, создание пограничных зон – это «бездумные, нескоординированные шаги».
13:56 03.02.2017
Руководитель Управления СКР по Татарстану проведет прием граждан
Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.
13:55 03.02.2017
Павел Николаев проведет личный прием граждан 6 февраля в Казани.
13:55 03.02.2017
На втором сборе «Рубин» сыграет с московским «Спартаком»
Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.
13:50 03.02.2017
Определены соперники казанского клуба в контрольных матчах.
13:50 03.02.2017
Объявлены получатели грантов Президента РТ за 2017 год
Общая сумма грантов составила 263 миллиона 908 тысяч 400 рублей.
13:38 03.02.2017
Общая сумма грантов составила 263 миллиона 908 тысяч 400 рублей.
13:38 03.02.2017
Стало известно имя нового президента Федерации синхронного плавания РТ
Также были избраны вице-президенты, исполнительный директор и исполнительный комитет федерации.
13:15 03.02.2017
Также были избраны вице-президенты, исполнительный директор и исполнительный комитет федерации.
13:15 03.02.2017
Эксперты WorldSkills искали ошибки в действиях служб международного аэропорта «Казань»
На региональном чемпионате рабочих профессий в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» встретились команды аэропортов «Казань» и «Бегишево».
13:05 03.02.2017
На региональном чемпионате рабочих профессий в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» встретились команды аэропортов «Казань» и «Бегишево».
13:05 03.02.2017
Пенсионный фонд РФ стал партнером Иннополиса
Президент РТ Рустам Минниханов и глава ПФР Антон Дроздов подписали протокол о сотрудничестве в ИТ-сфере.
12:41 03.02.2017
Президент РТ Рустам Минниханов и глава ПФР Антон Дроздов подписали протокол о сотрудничестве в ИТ-сфере.
12:41 03.02.2017
У Казанского лыжного марафона появится свой музей
Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.
12:21 03.02.2017
Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.
12:21 03.02.2017
Украинский велогонщик разбил лицо немецкому спортсмену во время прохождения «Тура Дубая»
Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.
12:13 03.02.2017
Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.
12:13 03.02.2017
В восьми районах Татарстана выросла родительская плата за питание школьников
В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.
12:02 03.02.2017
В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.
12:02 03.02.2017
В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы
Эльмира Ахметханова и Эльмира Гареева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.
12:01 03.02.2017
Эльмира Ахметханова и Эльмира Гареева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.
12:01 03.02.2017
Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит более миллиона рублей
Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.
11:30 03.02.2017
Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.
11:30 03.02.2017
В Иннополисе готовится к открытию офис российской ИТ-компании «Сбертех»
Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.
11:11 03.02.2017
Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.
11:11 03.02.2017
В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад
Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.
11:07 03.02.2017
Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.
11:07 03.02.2017
Спасатели указали опасные места на Волге и Казанке
Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.
10:47 03.02.2017
Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.
10:47 03.02.2017
Прокуратура Лаишевского района требует блокировать сайты по продаже медсправок
После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.
10:34 03.02.2017
После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.
10:34 03.02.2017
Стали известны подробности смертельного ДТП в Мензелинском районе
Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.
09:35 03.02.2017
Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.
09:35 03.02.2017
В Казани осудят уроженца Кыргызстана за изнасилование и грабеж
Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.
09:30 03.02.2017
Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.
09:30 03.02.2017