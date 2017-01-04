Что нового татарстанцам ждать в феврале 2017

03.02.2017 16:00 | новости

Пенсии и социальные выплаты проиндексируют



С 1 февраля 2017 года, помимо пенсий, будут проиндексированы социальные выплаты, на что правительству потребуется около 706 млрд рублей. С февраля 2017 году будут проиндексированы выплаты ветеранам войн, инвалидам, пострадавшим от чернобыльской аварии, членам семей погибших военных и другие социальные выплаты, с сентября проиндексируют стипендиальный фонд. Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,4%.





Лекарства начнут маркировать



С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств, позволяющий с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. После запуска проекта любой покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата.



С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.



В России начнут выдавать паспорта болельщиков Кубка конфедераций-2017

1 февраля, одновременно в четырех городах состоится вручение первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Мероприятие пройдет во всех центрах регистрации и выдачи FAN-ID, расположенных в городах-участниках Кубка конфедераций FIFA 2017 года - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В московском центре выдачи церемония пройдет при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Торжественная церемония в столице Татарстана пройдет в ТРК "Родина" в 11.00.





Паспорт и права можно получить в МФЦ



С 1 февраля общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно будет оформлять и получать через многофункциональные центры. В МФЦ можно будет только заменить водительские права с истекшим сроком действия или восстановить потерянный документ. Если гражданин получает права впервые, ему нужно будет обратиться в ГИБДД.



Что касается загранпаспорта, в МФЦ можно сдать документы и получить паспорт со сроком действия пять лет. Биометрические загранпаспорта нового образца, действительные 10 лет, выдаются только в отделениях Управление по вопросам миграции МВД.





Торговля переходит на электронные чеки и "умные" кассы



Предприниматели, использующие контрольно-кассовые машины, начинают переход на новую систему передачи данных в налоговую службу в режиме "онлайн". С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме. В среднем новый кассовый аппарат стоит 20-25 тысяч рублей. И для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку.



Чтобы получить электронный чек, на свой смартфон надо установить "Мобильное приложение покупателя". Там будет прописан личный QR-код, который необходимо показывать в магазине. Кассир его считает сканером, в результате чего автоматически получит электронный адрес, на который и будет отправлен чек.





Заканчивается бесплатная приватизация



Россияне, снимающие квартиру у государства по договору социального найма до конца февраля могут бесплатно оформить ее в собственность. Последняя дата подачи заявления - 28 февраля. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом - выкупив их у государства по рыночной цене.



Сама приватизация бесплатная, но придется заплатить госпошлину за оформление документов - 2 тысячи рублей. По закону общий срок государственной регистрации прав составляет 10 рабочих дней.





"Дальневосточный гектар" стал доступен для любого россиянина



1 февраля начинается основной этап реализации закона о "дальневосточном гектаре". Если раньше подать заявку на бесплатный участок земли могли только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), то теперь это сможет сделать любой россиянин независимо от того, где он живет.



Сами дальневосточники за время действия закона подали более 30 тысяч заявок и многие уже получили землю в пользование.





В феврале татарстанцы отдохнут четыре дня подряд



Жители Татарстана в феврале 2017 года отдохнут 4 дня подряд – 23, 24, 25 и 26 февраля. Так, 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днем, кроме того, постановлением правительства России "О переносе выходных дней в 2017 году" выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля. Отметим, что рабочий день в среду, 22 февраля сокращается на один час.





Из Казани стартуют допрейсы в Новый Уренгой



С 1 февраля авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет выполнять рейсы из Казани в Новый Уренгой. Самолеты будут выполняться рейсы по маршруту Казань–Новый Уренгой–Казань по средам и субботам . Вылет назначен на 06.00, посадка на 11.20. Рейсы буду выполняться на самолетах CRJ-200.





Меняется расписание поездов Казань-Аэропорт-Казань



В Казани с 1 февраля изменится расписание поезда, идущего до аэропорта и обратно. Поезд №6702 сообщением Казань-Аэропорт, отправляющийся в 8:00 будет следовать по следующему расписанию: Вахитово (08.04-08.05), о.п. Берёзовая Роща (08.10-08.11), Комбинат (08.15-08.16), Юбилейная (08.19-08.20), Столбищи (08.21-08.22), Аэропорт Казань (прибытие в 08.28).



Поезд №6703 сообщением Аэропорт-Казань, отправляющийся со станции в 8:50 будет следовать по расписанию: Столбищи (08.55-08.56), Юбилейная (08.58-08.59), Комбинат (09.02-09.03), о.п. Берёзовая Роща (09.05-09.06), Вахитово (09.14-09.15), Казань (прибытие в 09.19).



Поезд №6704 сообщением Казань-Аэропорт отправляющийся со станции в 9.40 будет следовать по следующему расписанию: Вахитово (09.44-09.45), о.п. Берёзовая Роща (09.50-09.51), Комбинат (09.55-09.56), Юбилейная (09.59-10.00), Столбищи (10.02-10.03), Аэропорт Казань (прибытие в 10.08).



Напоминаем время отправления пригородных поездов:



Из Казани - 00.01, 08.00, 09.40, 12.25, 14.45, 18.05, 19.47,21.40.

В Казань - 06.35, 08.50, 11.30, 13.20, 17.15, 18.53, 20.40, 22.35.