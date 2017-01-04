Жаба (рассказ)

03.02.2017 15:00 | Литературная страничка Печать

Жаба (рассказ)

Диля еще долго рассматривала свое лицо в зеркале. Оттуда на нее смотрела женщина с вмятым носом, практически без одной стороны челюсти, большими зелеными глазами, густыми черными волосами. Диля старалась скрыть челюсть и пол-лица спрятала волосами. А что делать с вмятым носом? От злости она швырнула зеркало. То ли себя пожалев, то ли зеркало, а, может, из-за безысходности она зарыдала. Почему она должна всю жизнь быть униженной? Почему мать родила ее инвалидом, уродиной? Почему не убили ее при рождении? Почему она не может идти по улице с гордо поднятой головой, как другие? Почему она не может пойти на выпускной бал своей единственной дочери? Все мысли, мысли…

Перед смертью мать позвала ее к себе и, гладя по волосам, сказала:

- Доченька, золотце, присядь. Я перед тобой очень виновата. Прости меня, если можешь.

- Почему ты так говоришь, мамочка? Я тебя очень люблю. У меня ведь нет никого дороже тебя.

- Это так, но… 

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".


Мунавара ШАФИГУЛЛИНА, Большой Сардек


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