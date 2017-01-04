4 февраля в спорткомплексе «Зилант» пройдет VI открытый турнир ДЮСШ «Зилант» по плаванию памяти Рашита Хакимова. Начало в 10.00.
Завтра в Кукморе состоится открытый турнир по плаванию памяти Рашита Хакимова
03.02.2017 14:00 | новости Печать
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В Республике
У Казанского лыжного марафона появится свой музей
Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.
12:21 03.02.2017
Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.
12:21 03.02.2017
Украинский велогонщик разбил лицо немецкому спортсмену во время прохождения «Тура Дубая»
Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.
12:13 03.02.2017
Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.
12:13 03.02.2017
В восьми районах Татарстана выросла родительская плата за питание школьников
В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.
12:02 03.02.2017
В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.
12:02 03.02.2017
В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы
Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.
12:01 03.02.2017
Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.
12:01 03.02.2017
Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит более миллиона рублей
Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.
11:30 03.02.2017
Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.
11:30 03.02.2017
В Иннополисе готовится к открытию офис российской ИТ-компании «Сбертех»
Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.
11:11 03.02.2017
Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.
11:11 03.02.2017
В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад
Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.
11:07 03.02.2017
Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.
11:07 03.02.2017
Спасатели указали опасные места на Волге и Казанке
Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.
10:47 03.02.2017
Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.
10:47 03.02.2017
Прокуратура Лаишевского района требует блокировать сайты по продаже медсправок
После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.
10:34 03.02.2017
После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.
10:34 03.02.2017
Стали известны подробности смертельного ДТП в Мензелинском районе
Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.
09:35 03.02.2017
Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.
09:35 03.02.2017
В Казани осудят уроженца Кыргызстана за изнасилование и грабеж
Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.
09:30 03.02.2017
Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.
09:30 03.02.2017
В Альметьевском районе автобус с пассажирами съехал в кювет
Устанавливаются все детали происшествия.
09:18 03.02.2017
Устанавливаются все детали происшествия.
09:18 03.02.2017
День рождения отмечает гендиректор Таткнигоиздата Ильдар Сагдатшин
Ильдару Камилевичу Сагдатшину исполнилось 39 лет.
09:00 03.02.2017
Ильдару Камилевичу Сагдатшину исполнилось 39 лет.
09:00 03.02.2017
В Татарстане в аварии на трассе разбились две женщины
Легковой автомобиль залетел под грузовик.
08:40 03.02.2017
Легковой автомобиль залетел под грузовик.
08:40 03.02.2017
«Татнефть» увеличила полезное использование попутного газа
Повышение коэффициента утилизации ПНГ дало весомые экологические и экономические результаты.
07:34 03.02.2017
Повышение коэффициента утилизации ПНГ дало весомые экологические и экономические результаты.
07:34 03.02.2017
Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев отмечает день рождения
С сентября 2014 года Василь Гаязович Шайхразиев является заместителем Премьер-министра Татарстана.
07:15 03.02.2017
С сентября 2014 года Василь Гаязович Шайхразиев является заместителем Премьер-министра Татарстана.
07:15 03.02.2017
Онкологи РТ планируют привлечь для работы с населением священнослужителей
Дальнейшее снижение смертности населения от рака возможно за счет организации активного выявления его на ранней стадии.
00:35 03.02.2017
Дальнейшее снижение смертности населения от рака возможно за счет организации активного выявления его на ранней стадии.
00:35 03.02.2017
Ольга Васильева поддержала передачу КФУ Альметьевского нефтяного института
Также Президент РТ дал поручение разработать механизмы передачи Казанскому университету центра «Эйдос» и АО «РциХимТех».
23:16 02.02.2017
Также Президент РТ дал поручение разработать механизмы передачи Казанскому университету центра «Эйдос» и АО «РциХимТех».
23:16 02.02.2017
Депутаты Татарстана оценили качество школьного питания в Казани
Парламентарии посетили несколько школ, на которые поступило больше всего претензий от родителей.
22:30 02.02.2017
Парламентарии посетили несколько школ, на которые поступило больше всего претензий от родителей.
22:30 02.02.2017
В выходные в Татарстане похолодает до 30 градусов мороза
Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.
21:35 02.02.2017
Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.
21:35 02.02.2017
УНИКС дома проиграл «Олимпиакосу»
Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.
21:20 02.02.2017
Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.
21:20 02.02.2017
«Ак Барс» крупно уступил тольяттинской «Ладе»
Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.
21:07 02.02.2017
Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.
21:07 02.02.2017
Прокуратура Казани добилась переселения трех семей из трущоб
Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.
19:19 02.02.2017
Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.
19:19 02.02.2017
Минстрой РТ: Площадь построенных в 2016 году в Татарстане квартир сравнялась с площадью Монако
В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.
19:17 02.02.2017
В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.
19:17 02.02.2017
«Алексеевскдорстрой», «Татнефтедор» и «СМП-Нефтегаз» сразились в формате WorldSkills
На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.
19:08 02.02.2017
На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.
19:08 02.02.2017
Президент РТ: «Медицина должна быть пациентоориентированной»
Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.
19:02 02.02.2017
Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.
19:02 02.02.2017
Цыганский табор из села Айша: Продайте нам землю, и мы все сделаем по закону
Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.
19:00 02.02.2017
Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.
19:00 02.02.2017
В Татарстане за 6 лет не допущено ни одного лесного пожара
В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.
18:55 02.02.2017
В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.
18:55 02.02.2017
Появилось видео аварии около Бирюлей, где погибла радиоведущая
На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».
18:30 02.02.2017
На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».
18:30 02.02.2017
В театре Тинчурина простились с Тимергали Зиннуровым
Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.
18:21 02.02.2017
Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.
18:21 02.02.2017