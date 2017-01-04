Завтра в Кукморе состоится открытый турнир по плаванию памяти Рашита Хакимова

В Республике

У Казанского лыжного марафона появится свой музей

Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.

12:21 03.02.2017 Музей организуют на стадионе «Локомотив» в Юдино во время марафона.

Украинский велогонщик разбил лицо немецкому спортсмену во время прохождения «Тура Дубая»

Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.

12:13 03.02.2017 Андрей Гривко был снят с соревнований за инцидент.

В восьми районах Татарстана выросла родительская плата за питание школьников

В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.

12:02 03.02.2017 В семи районах республики, плата за питание учащихся, напротив, снизилась.

В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы

Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.

12:01 03.02.2017 Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.

Призовой фонд Казанского лыжного марафона составит более миллиона рублей

Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

11:30 03.02.2017 Юбилейный лыжный марафон стартует 4 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

В Иннополисе готовится к открытию офис российской ИТ-компании «Сбертех»

Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.

11:11 03.02.2017 Вопросы предстоящего открытия офиса обсудили на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Сбертеха» Алиса Мельникова.

В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад

Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.

11:07 03.02.2017 Индивидуальный предприниматель, несмотря на предупреждение и штраф, не устранил нарушения требований пожарной безопасности.

Спасатели указали опасные места на Волге и Казанке

Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.

10:47 03.02.2017 Данные по толщине льда на водоемах Татарстана регулярно публикуются на сайте МЧС РТ.

Прокуратура Лаишевского района требует блокировать сайты по продаже медсправок

После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.

10:34 03.02.2017 После решения суда Роскомнадзор должен будет заблокировать свободный доступ к сайтам с незаконной информацией.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Мензелинском районе

Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.

09:35 03.02.2017 Тела погибших женщин зажало в искореженной машине.

В Казани осудят уроженца Кыргызстана за изнасилование и грабеж

Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.

09:30 03.02.2017 Преступления на территории Татарстана иностранец совершил восемь с половиной лет назад.

В Альметьевском районе автобус с пассажирами съехал в кювет

Устанавливаются все детали происшествия.

09:18 03.02.2017 Устанавливаются все детали происшествия.

День рождения отмечает гендиректор Таткнигоиздата Ильдар Сагдатшин

Ильдару Камилевичу Сагдатшину исполнилось 39 лет.

09:00 03.02.2017 Ильдару Камилевичу Сагдатшину исполнилось 39 лет.

В Татарстане в аварии на трассе разбились две женщины

Легковой автомобиль залетел под грузовик.

08:40 03.02.2017 Легковой автомобиль залетел под грузовик.

«Татнефть» увеличила полезное использование попутного газа

Повышение коэффициента утилизации ПНГ дало весомые экологические и экономические результаты.

07:34 03.02.2017 Повышение коэффициента утилизации ПНГ дало весомые экологические и экономические результаты.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев отмечает день рождения

С сентября 2014 года Василь Гаязович Шайхразиев является заместителем Премьер-министра Татарстана.

07:15 03.02.2017 С сентября 2014 года Василь Гаязович Шайхразиев является заместителем Премьер-министра Татарстана.

Онкологи РТ планируют привлечь для работы с населением священнослужителей

Дальнейшее снижение смертности населения от рака возможно за счет организации активного выявления его на ранней стадии.

00:35 03.02.2017 Дальнейшее снижение смертности населения от рака возможно за счет организации активного выявления его на ранней стадии.

Ольга Васильева поддержала передачу КФУ Альметьевского нефтяного института

Также Президент РТ дал поручение разработать механизмы передачи Казанскому университету центра «Эйдос» и АО «РциХимТех».

23:16 02.02.2017 Также Президент РТ дал поручение разработать механизмы передачи Казанскому университету центра «Эйдос» и АО «РциХимТех».

Депутаты Татарстана оценили качество школьного питания в Казани

Парламентарии посетили несколько школ, на которые поступило больше всего претензий от родителей.

22:30 02.02.2017 Парламентарии посетили несколько школ, на которые поступило больше всего претензий от родителей.

В выходные в Татарстане похолодает до 30 градусов мороза

Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.

21:35 02.02.2017 Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.

УНИКС дома проиграл «Олимпиакосу»

Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.

21:20 02.02.2017 Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.

«Ак Барс» крупно уступил тольяттинской «Ладе»

Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.

21:07 02.02.2017 Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.

Прокуратура Казани добилась переселения трех семей из трущоб

Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.

19:19 02.02.2017 Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.

Минстрой РТ: Площадь построенных в 2016 году в Татарстане квартир сравнялась с площадью Монако

В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.

19:17 02.02.2017 В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.

«Алексеевскдорстрой», «Татнефтедор» и «СМП-Нефтегаз» сразились в формате WorldSkills

На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.

19:08 02.02.2017 На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.

Президент РТ: «Медицина должна быть пациентоориентированной»

Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.

19:02 02.02.2017 Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.

Цыганский табор из села Айша: Продайте нам землю, и мы все сделаем по закону

Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.

19:00 02.02.2017 Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.

В Татарстане за 6 лет не допущено ни одного лесного пожара

В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.

18:55 02.02.2017 В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.

Появилось видео аварии около Бирюлей, где погибла радиоведущая

На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».

18:30 02.02.2017 На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».