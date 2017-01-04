Сборная России по хоккею, в составе которой есть и наша землячка, разгромила своих соперников

03.02.2017 12:00 | Спорт

В рамках Всемирной зимней Универсиады вчера женская студенческая сборная России по хоккею провела матч со сборной Японии. В составе сборной команды России по хоккею с шайбой есть и наша землячка из села Сардекбаш, нападающая хоккейного клуба «Арктик - Университет» города Ухты Фануза Кадырова. Наши хоккеистки разгромили соперниц со счетом 10:1. На четвертой минуте матча капитан нашей команды Ольга Сосина открыла счет. А через 5 минут оформила дубль. Преимущественно игра проходила в зоне японок. До конца периода россиянки поразили ворота соперника еще трижды. Отличились Анна Шибанова, Елена Дергачева и Евгения Дюпина – 5:0. В начале второго периода Шибанова оформила дубль, а затем Сосина записала хет-трик. Нужно признать, что одна из атак японок во втором периоде увенчалась успехом – 7:1. В третьем периоде ход игры остался прежним. Россиянки проводили массу времени у ворот соперника. А те, в свою очередь, могли создавать опасные моменты только в ситуации численного большинства. Еще три шайбы принесли Штарева, Дергачева (дубль) и Шибанова (хет-трик).

После победы над США (1:7) и Японией, наша команда занимает первое место в группе и выходит в полуфинал, где сыграет с китаянками. Матч состоится 4 февраля.