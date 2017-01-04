Если не хочется стоять в очереди…

03.02.2017 11:30 | Тема дня Печать

Если не хочется стоять в очереди…

На почте, в отделениях банков всегда многолюдно. Одни получают пенсии, пособия, субсидии, зарплаты, другие оплачивают кредиты, штрафы, переводят деньги, третьи подписываются на периодические издания, отправляют заказные письма, посылки, бандероли. В конце месяца многие стоят с платежными квитанциями в руках за квартиру, газ, свет и другие услуги.

- С вечера получила пенсию, на следующий день пришла на почту оплачивать. Не люблю откладывать в долгий ящик. Ведь если оплатишь вовремя, на душе спокойно, - говорит 80-летняя Миннегуль апа.

- Оплачивала всегда через интернет, но сломался компьютер, - говорит молодая женщина, которая держала в руках кипу бумаг, и терпение, у нее из-за длинной очереди было на исходе. – Оценив удобства электронных платежей, не хочется выстаивать длинные очереди… Жалко зря потраченного времени.

Действительно, оплачивать все виды платежей в режиме онлайн не только удобно, но и быстро. Если на руках есть банковская карта с деньгами на счету, можно обратиться на портал Государственных и муниципальных услуг (uslugi.tatarstan.ru мобильная версия m.tatar.ru). Портал включает в себя около 200 разделов. Одними из популярных сервисов у жителей Татарстана считается просмотр электронного дневника, штрафов ГИБДД, баланс школьной карты, запись к врачу, разные виды платежей, внесение показаний счетчиков.

- В последнее время и кукморяне стали активными пользователями электронных услуг. В минувшем году из предложенных населению услуг 23 процента были выполнены через портал. Большинство из них – оплата ЖКХ. Подача заявления в ЗАГС, запись в детский сад полностью выполняется электронным путем, - говорит начальник отдела развития информационно- коммуникационных технологий Исполнительного комитета района Александр Павлов. – В работе с порталом много плюсов. Поэтому нужно пользоваться моментом. И если под рукой не оказалось компьютера с выходом в интернет, нет повода для беспокойства. В таких случаях приходят на помощь инфоматы и мобильные приложения для сотовых телефонов. Необходимо отметить и то, что в личном кабинете на портале сохраняется вся информация о платежах, есть возможность внести изменения в расчетный счет и управлять ими.

По словам первого заместителя руководителя Исполнительного комитета района Чулпан Ханафиной, активными пользователями портала Государственных и муниципальных услуг являются жители Нырьинского, Среднекуморского, Большесардекского поселений.

-Правильно делают. Оплатить платежи, не выходя из дома, намного удобнее, чем выстаивать длинные очереди в почтовых отделениях и банках. Вдобавок не предусмотрен и комиссионный сбор, что экономит ваши деньги. Те, у кого на руках нет банковской карты, для выполнения электронных платежей могут воспользоваться специальной виртуальной картой, - говорит Чулпан Ханафина.

-В нашем поселении, объединяющем 9 деревень, проживают 1448 человек. В наших краях народ активный, старается пользоваться современными возможностями. Например, в прошлом году 80 процентов услуг были оплачены электронным путем, - говорит глава Нырьинского сельского поселения Вячеслав Васильев. – Этими услугами особенно успешно пользуются учителя, работники детских садов, дома культуры. Для того, чтобы направить заявление в отдел социальной защиты, оплатить детский сад, вывоз твердых бытовых отходов, обращаются в портал.

В Среднекуморском сельском поселении через интернет был оплачен 61 процент услуг, а в Большом Сардеке – 20 процентов.

В минувшем году татарстанцам было оказано электронных услуг на сумму 83 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом, этот показатель больше в 1,4 раза.


Алсу ИДРИСОВА


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