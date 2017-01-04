Влюбилась в тебя я с первого взгляда, влюбилась в тебя, позабыв обо всем…

03.02.2017 11:00 | новости

Найти свою половинку, родную душу - большое счастье. Когда тянешь лямку жизни вдвоем, вместе делишь все тяготы и невзгоды, счастье и радости, семья бывает крепкой, а будущее счастливым. Счастье создаем мы сами своими руками, своим вниманием друг к другу, любовью, заботой. Но у каждого свой характер: одни всю жизнь стесняются признаться в своих чувствах второй половине, а кто-то готов ежедневно, ежеминутно признаваться в них.

По случаю 14 февраля – Дня всех влюбленных предоставляем возможность через нашу газету поздравить своих половинок, признаться в своих чувствах, объясниться в любви. Стоимость поздравления небольшая, всего лишь 350 рублей (объем не должен превышать 50-60 слов). Возможно, вы захотите поделиться счастливыми снимками с вашей свадьбы, рождения ребенка. Потому что настоящие чувства ведут к созданию семьи, а семейное счастье становится полным с рождением детей.

Районная газета – это летописец своего времени. Пройдут года, и вы, достав газету с вашими пожеланиями, еще раз предадитесь воспоминаниям, вновь переживете приятные чувства. Одним словом, мы ждем ваших поздравлений и фотографий до 10 февраля.