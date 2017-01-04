Каждый житель республики может оценить качество предоставления услуг в месте своего проживания

03.02.2017 09:30 | новости

С 1 января по 31 декабря 2017 года татарстанцы с помощью интернета могут высказаться, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению.

Форма опроса размещена на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (http://mert.tatarstan.ru/opros22.htm).

Одновременно баннер на опрос населения размещен на официальном портале Правительства Республики Татарстан, портале муниципальных образований, официальных сайтах городских округов и муниципальных районов

Республики Татарстан. Основная цель проведения этого исследования – определение степени удовлетворенности населения деятельностью местной власти и организаций, оказывающих ему услуги. Участие татарстанцев в опросе позволит объективно оценить качество работы руководителей. Опрос анонимный, и его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде для разработки предложений по повышению эффективности работы органов местного самоуправления и предприятий по оказанию услуг гражданам. При ответах жители региона должны оценивать деятельность чиновников и других специалистов по месту постоянного проживания.