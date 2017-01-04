Синоптики предупредили о волнах мороза до 37 градусов

03.02.2017 10:00 | новости Печать

Синоптики предупредили о волнах мороза до 37 градусов
В центр России приходят морозы, температура понизится не сразу, а в несколько этапов, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Похолодание придет сначала в северные территории, а потом на юг - в Черноземье и Поволжье.
 
 
В Москве похолодало уже минувшей ночью. Утром в городе 12-14 градусов ниже нуля, за городом до -20. Днем температура прогреется до 5 - 7 градусов ниже нуля. Схожая погода продержится до воскресенья. В ночь на понедельник начнется дальнейшее понижение температуры: -20 градусов в ночь на понедельник, до -17 днем, и далее -22 в ночь на вторник, до -19 днем. Такие морозы синоптики прогнозируют до конца первой декады февраля. "По нашим оценкам, такая аномальная погода сохранится до конца первой декады", - отметила Людмила Паршина.
 
Теплеет после сильных морозов на юге. На черноморском побережье ночью уже без заморозков, а днем до +12 градусов. В Крыму погода с дождем в воскресенье, температура 5-10 градусов тепла.
 
В пятницу и субботу снег, местами сильный, пройдет в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. К концу выходных этот циклон достигнет юга Приволжского округа, в воскресенье сильные снегопады придут в Саратовскую область. Температура воздуха днем 10-15 градусов мороза. Ночью при прояснениях мороз 25-27 градусов ниже нуля. В Оренбургской области даже до 32-37 градусов со знаком минус.
 
Оттепель на севере сменяется резким похолоданием. В Архангельской области в субботу -10 градусов, а в воскресенье -15, местами до -23 градусов. В Ненецком округе в субботу -15, в воскресенье -20 градусов, ночью до -34. В Вологодской области похолодание градусов на 5, до 13-18 градусов мороза к воскресенью. Такая же погода в Коми, но на востоке заморозок до -32 градусов. Тепло в Мурманской области 4 - 9 градусов ниже нуля. Еще теплее в Калининградской области, где +2 - +3 градуса.
 
Синоптики предупреждают, что из-за долгой оттепели на севере опасно выходить на лед. Любителям подледного лова следует подождать, пока пришедшие в регион морозы, снова сделают лед на водоемах крепким.
 
На Урале в выходные снег, в воскресенье ночные температуры пойдут вниз на 2-4 градуса. Холоднее всего в Свердловской области на севере в горах до -32 градусов. В Челябинской области до -30 градусов, в Курганской до -27 градусов. Дневная температура в этих областях 11-17 градусов со знаком минус. В Пермском крае до -20. В Томской и Новосибирской областях до 19-24 градусов мороза. В субботу в республике Алтай температура около 0 градусов, а в воскресенье уже 5-10 градусов мороза. Но ветер до 24-28 метров в секунду.
 
На севере Красноярского края холоднее всего на Таймыре - до -20 градусов, до -17 в Эвенкии, до -13 в Туруханском районе. В центре края в субботу 4-9 градусов мороза, в воскресенье -6 - -11 градусов.
 
У Байкала, в Иркутской области небольшой мороз, 5-10 градусов ниже нуля. В Забайкальском крае -10 - -15 градусов без осадков. В Бурятии 14-19 градусов со знаком минус, снег.
 
В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье небольшой снег и без сильных перепадов температура. В Амурской области 7-12 градусов со знаком минус, до -10 градусов в Хабаровском крае, в Приморском крае в воскресенье похолодает до -12 градусов, сейчас там оттепель.


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