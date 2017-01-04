Уведомление о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

03.02.2017 08:00 | Специалисты советуют

Уважаемый налогоплательщик!

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных .

Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ соответствующую установленным требованиям либо провести модернизацию используемой ККТ. Центры технического обслуживания и иные организации, осуществляющие реализацию ККТ нового поколения и фискальных накопителей, закупают контрольно-кассовую технику у производителей только после получения заказов от пользователей ККТ. Сроки поставок ККТ производителями составляет от 2-х недель и более. В связи с этим, необходимо рассмотреть вопрос о закупке контрольно-кассовой техники нового поколения за 1 месяц вперёд до запланированного срока перехода на новый порядок применения ККТ .

Регистрация новой ККТ осуществляется в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных данных, выбор которого осуществляется самостоятельно.

В случае возникновения вопросов, можете обратиться к сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан Нигматуллину Рамилю Рифхатовичу и Закировой Альбине Рафаилевне по телефону 8 (843)62 2-34-59 или воспользоваться информацией размещенной на официальном сайте ФНС России www.nalog/kkt.ru .