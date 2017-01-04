В страшной аварии погибла радиоведущая и журналист Эльвира Мутавалова

02.02.2017 21:00 | новости

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В страшной аварии, которая произошла сегодня в час дня на 31-м километре трассы Казань – Малмыж в результате столкновения «Лады» 13-й модели и большегруза «Скания» погибла радиоведущая и журналист Эльвира Мутавалова (Ибрагимова), сообщил ИА «Татар-информ» заместитель муфтия РТ Ильдар хазрат Баязитов.

Эльвира Мутавалова была одним из первых дикторов радиостанции "Биектау FM". В последнее время она работала в радиоцентре мечети «Ярдэм» в Казани, а также помогала организовывать ифтары при мечети.

«Эльвира два года работала у нас – добрый, отзывчивый человек. Она делала программы с инвалидами. Сегодня у нее был выходной, она поехала к родственникам в Балтасинский район. Это большая утрата для нас. Мы пока еще не можем поверить в случившееся», – поделился Ильдар хазрат Баязитов.

5 февраля Эльвире Мутаваловой должно было исполниться 42 года.