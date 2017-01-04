Каковы способы уплаты налогов, указанных в налоговом уведомлении

02.02.2017 20:00 | Специалисты советуют

Физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц на основании присланных им налоговым органом уведомлений (п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, п. 2 ст. 409 НК РФ).

Уплатить налоги можно следующими способами (пп. 1, 3 п. 3 ст. 45, п. 4 ст. 58 НК РФ):

- через отделение банка, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам;

- через интернет-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (при наличии доступа к нему);

- через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи (при отсутствии в населенном пункте банка).

Обратите внимание!

Уплатить налог за вас с 30.11.2016 может иное лицо. При этом необходимо, чтобы платежные документы на перечисление налога позволяли идентифицировать, что соответствующая сумма уплачена за вас (в частности, в поле "ИНН плательщика" указывается ваш ИНН либо ноль ("0") - в случае отсутствия у вас ИНН). В таком случае считается, что обязанность по уплате налога исполнили именно вы (п. 1 ст. 45 НК РФ; ч. 1 ст. 13 Закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ; Информация ФНС России).

На официальном сайте ФНС России nalog . ru имеется сервис «Уплата налогов физических лиц». Данный сервис позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

• формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);

• формировать платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ;

• формировать платежные документы на уплату задолженности;

• распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Узнать задолженность по налогам, а также оплатить безналичнозадолженность и пени вы можете на сайте государственных слуг России gosuslugi.ru., также на сайте Электронный Татарстан uslugi.tatarstan.ru. Для этого на портале необходимо создать и зарегистроваться личный кабинет. Через личные кабинет в на портале госуслуг можно заплатить: 1) по ссылке через лк физических лиц на сайте ФНС; 2) приналичии сформированной квитанции сразу на сайте госуслуг.

Межрайонная ИФНС России №10 по Республике Татарстан