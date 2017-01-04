Преподаватель КГАСУ спровоцировал смертельное ДТП

02.02.2017 19:30 | новости

Вчера вечером на трассе «М-7» произошло столкновение автомобиля «Киа Сиид» и грузового «Фрейлайнера». За рулем легковушки находился 35-летний преподаватель КГАСУ Морозов Николай, доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций. Так же у него в салоне находились два магистра строительного университета.

-1 февраля в 19:50 на 916 километре автодороги «Москва – Уфа» водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем, сообщил KZNLIVE источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия на месте погибли преподаватель и один из студентов КГАСУ. Второй пассажир с переломом рёбер и в состоянии шока госпитализирован в РКБ.

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