В Казани воспитанники отделения настольного тенниса спортшколы «Зилант» приняли участие в открытом турнире по настольному теннису «Надежды РТ» среди девочек и мальчиков 2007 года рождения и моложе. Нафкат Галиуллин занял второе место.
Кукморянин занял второе место в турнире по настольному теннису «Надежды РТ»
02.02.2017 19:00 | Спорт Печать
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В Республике
В выходные в Татарстане похолодает до 30 градусов мороза
Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.
21:35 02.02.2017
Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.
21:35 02.02.2017
УНИКС дома проиграл «Олимпиакосу»
Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.
21:20 02.02.2017
Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.
21:20 02.02.2017
«Ак Барс» крупно уступил тольяттинской «Ладе»
Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.
21:07 02.02.2017
Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.
21:07 02.02.2017
Прокуратура Казани добилась переселения трех семей из трущоб
Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.
19:19 02.02.2017
Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.
19:19 02.02.2017
Минстрой РТ: Площадь построенных в 2016 году в Татарстане квартир сравнялась с площадью Монако
В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.
19:17 02.02.2017
В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.
19:17 02.02.2017
«Алексеевскдорстрой», «Татнефтедор» и «СМП-Нефтегаз» сразились в формате WorldSkills
На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.
19:08 02.02.2017
На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.
19:08 02.02.2017
Президент РТ: «Медицина должна быть пациентоориентированной»
Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.
19:02 02.02.2017
Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.
19:02 02.02.2017
Цыганский табор из села Айша: Продайте нам землю, и мы все сделаем по закону
Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.
19:00 02.02.2017
Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.
19:00 02.02.2017
В Татарстане за 6 лет не допущено ни одного лесного пожара
В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.
18:55 02.02.2017
В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.
18:55 02.02.2017
Появилось видео аварии около Бирюлей, где погибла радиоведущая
На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».
18:30 02.02.2017
На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».
18:30 02.02.2017
В театре Тинчурина простились с Тимергали Зиннуровым
Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.
18:21 02.02.2017
Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.
18:21 02.02.2017
Рустам Минниханов: «Три ребенка – это стандарт, который мы должны довести до населения»
«Повышение рождаемости важно не только для республики, но и страны», – заявил Президент РТ.
18:12 02.02.2017
«Повышение рождаемости важно не только для республики, но и страны», – заявил Президент РТ.
18:12 02.02.2017
В страшной аварии в Высокогорском районе погибла радиоведущая и журналист Эльвира Мутавалова
ДТП произошло в 12:59 на 31-м километре автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе РТ.
18:07 02.02.2017
ДТП произошло в 12:59 на 31-м километре автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе РТ.
18:07 02.02.2017
Казанские школьники смогут пожаловаться на питание в столовых
Департамент продовольствия и социального питания Казани запустит для детей новое мобильное приложение.
18:06 02.02.2017
Департамент продовольствия и социального питания Казани запустит для детей новое мобильное приложение.
18:06 02.02.2017
В Казани судят за мошенничество директора фирмы по изготовлению пластиковых окон
Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более двух миллионов рублей.
17:35 02.02.2017
Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более двух миллионов рублей.
17:35 02.02.2017
Марат Галеев: «Органы статистики должны гибко реагировать на ситуацию в экономике и обществе»
Депутат Госсовета РТ посоветовал статистикам показывать более полную картину того, что происходит.
17:33 02.02.2017
Депутат Госсовета РТ посоветовал статистикам показывать более полную картину того, что происходит.
17:33 02.02.2017
Житель Нижнекамска отдал мошеннику 285 тысяч рублей, покупая снегоход в Интернете
Сообщение о продаже транспортного средства нижнекамец увидел на сайте бесплатных объявлений.
16:57 02.02.2017
Сообщение о продаже транспортного средства нижнекамец увидел на сайте бесплатных объявлений.
16:57 02.02.2017
В Казани осудят прораба за смертельный случай на стройке ТЭЦ-1
Сваебойная машина перевернулась на строительстве энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 на улице Лебедева.
16:43 02.02.2017
Сваебойная машина перевернулась на строительстве энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 на улице Лебедева.
16:43 02.02.2017
Жителя Мензелинска осудили за доведение до самоубийства пасынка
Мужчина систематически оскорблял и избивал своего несовершеннолетнего пасынка.
16:33 02.02.2017
Мужчина систематически оскорблял и избивал своего несовершеннолетнего пасынка.
16:33 02.02.2017
Татарстанских медиков будут обучать оказанию высокотехнологичной помощи
Программа предусматривает стажировки в составе мультидисциплинарных бригад в зарубежных медцентрах по индивидуальной программе.
16:17 02.02.2017
Программа предусматривает стажировки в составе мультидисциплинарных бригад в зарубежных медцентрах по индивидуальной программе.
16:17 02.02.2017
Самая ожидаемая премьера сезона открыла Шаляпинский фестиваль
В Казани идут премьерные спектакли «Пиковая дама» в постановке Юрия Александрова.
15:54 02.02.2017
В Казани идут премьерные спектакли «Пиковая дама» в постановке Юрия Александрова.
15:54 02.02.2017
При столкновении с большегрузом в Высокогорском районе погибла женщина-водитель «Лады»
Спасатели вызволили тело погибшей 41-летней женщины из искореженного автомобиля.
15:34 02.02.2017
Спасатели вызволили тело погибшей 41-летней женщины из искореженного автомобиля.
15:34 02.02.2017
Появилось видео аварии с большегрузами в Верхнеуслонском районе
Одного из водителей госпитализировали с открытым переломом ноги.
15:22 02.02.2017
Одного из водителей госпитализировали с открытым переломом ноги.
15:22 02.02.2017
Минздрав Татарстана: В республике снизилась смертность по большинству показателей
Показатель младенческой смертности снизился на 18,5 процента, показатель материнской смертности — на 18,2 процента.
15:21 02.02.2017
Показатель младенческой смертности снизился на 18,5 процента, показатель материнской смертности — на 18,2 процента.
15:21 02.02.2017
Культура Татарстана признана одной из наиболее динамично развивающихся отраслей социальной сферы
Обеспеченность Татарстана киноучреждениями в 2016 году, объявленном Годом кино, достигла почти 95 процентов.
14:41 02.02.2017
Обеспеченность Татарстана киноучреждениями в 2016 году, объявленном Годом кино, достигла почти 95 процентов.
14:41 02.02.2017
Татарстанский лыжник Егор Казаринов взял серебряную медаль на первенстве мира среди юниоров в США
Лыжник из Татарстана стал вторым в лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.
14:33 02.02.2017
Лыжник из Татарстана стал вторым в лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.
14:33 02.02.2017
Валерий Кандилов: «Наши прогнозы по ряду товаров оправдываются на 70-80 процентов»
Информация, подготовленная специалистами органов статистики, помогла Правительству РТ сдержать инфляцию.
14:22 02.02.2017
Информация, подготовленная специалистами органов статистики, помогла Правительству РТ сдержать инфляцию.
14:22 02.02.2017
Фарид Мухаметшин: «Культурное развитие села – одно из главных направлений нашей работы»
Глава парламента дал положительную оценку деятельности Министерства культуры РТ за прошлый год.
14:11 02.02.2017
Глава парламента дал положительную оценку деятельности Министерства культуры РТ за прошлый год.
14:11 02.02.2017
Татарстан продолжает удерживать лидерство в ПФО по демографическим показателям
В республике также снизились показатели младенческой и материнской смертности.
14:06 02.02.2017
В республике также снизились показатели младенческой и материнской смертности.
14:06 02.02.2017
Президент Татарстана посетил региональный чемпионат WorldSkills
На территории Казанского строительного колледжа проходят соревнования по компетенциям строительного блока.
13:52 02.02.2017
На территории Казанского строительного колледжа проходят соревнования по компетенциям строительного блока.
13:52 02.02.2017