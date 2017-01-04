Кукморянин занял второе место в турнире по настольному теннису «Надежды РТ»

В Республике

В выходные в Татарстане похолодает до 30 градусов мороза

Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.

21:35 02.02.2017 Несмотря на ожидающиеся осадки, даже днем в республике ожидается холодная погода.

УНИКС дома проиграл «Олимпиакосу»

Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.

21:20 02.02.2017 Все решилось еще в первой половине, которую казанцы проиграли вчистую.

«Ак Барс» крупно уступил тольяттинской «Ладе»

Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.

21:07 02.02.2017 Казанцы в гостях пропустили четыре шайбы, не забив ни одной.

Прокуратура Казани добилась переселения трех семей из трущоб

Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.

19:19 02.02.2017 Три семьи с детьми из аварийного дома переселены в благоустроенные квартиры.

Минстрой РТ: Площадь построенных в 2016 году в Татарстане квартир сравнялась с площадью Монако

В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.

19:17 02.02.2017 В 2016 году строители Татарстана выполнили работ на 350 млрд рублей.

«Алексеевскдорстрой», «Татнефтедор» и «СМП-Нефтегаз» сразились в формате WorldSkills

На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.

19:08 02.02.2017 На спецполигоне села Сорочьи Горы молодые специалисты трех ведущих дорожно-строительных компаний Татарстана имитировали реальные форс-мажоры.

Президент РТ: «Медицина должна быть пациентоориентированной»

Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.

19:02 02.02.2017 Р.Минниханов отметил, что получает много нерадостных сообщений от населения по качеству и оперативности медицинских услуг.

Цыганский табор из села Айша: Продайте нам землю, и мы все сделаем по закону

Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.

19:00 02.02.2017 Зеленодольский суд приступил к рассмотрению двух гражданских исков от исполкома Айшинского сельского поселения о сносе построек цыганского табора.

В Татарстане за 6 лет не допущено ни одного лесного пожара

В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.

18:55 02.02.2017 В республике начинается подготовка к очередному пожароопасному сезону.

Появилось видео аварии около Бирюлей, где погибла радиоведущая

На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».

18:30 02.02.2017 На автодороге Казань – Малмыж погибла женщина-водитель «Лады».

В театре Тинчурина простились с Тимергали Зиннуровым

Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.

18:21 02.02.2017 Эльвира Камалова выразила соболезнования родным и близким артиста.

Рустам Минниханов: «Три ребенка – это стандарт, который мы должны довести до населения»

«Повышение рождаемости важно не только для республики, но и страны», – заявил Президент РТ.

18:12 02.02.2017 «Повышение рождаемости важно не только для республики, но и страны», – заявил Президент РТ.

В страшной аварии в Высокогорском районе погибла радиоведущая и журналист Эльвира Мутавалова

ДТП произошло в 12:59 на 31-м километре автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе РТ.

18:07 02.02.2017 ДТП произошло в 12:59 на 31-м километре автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе РТ.

Казанские школьники смогут пожаловаться на питание в столовых

Департамент продовольствия и социального питания Казани запустит для детей новое мобильное приложение.

18:06 02.02.2017 Департамент продовольствия и социального питания Казани запустит для детей новое мобильное приложение.

В Казани судят за мошенничество директора фирмы по изготовлению пластиковых окон

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более двух миллионов рублей.

17:35 02.02.2017 Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более двух миллионов рублей.

Марат Галеев: «Органы статистики должны гибко реагировать на ситуацию в экономике и обществе»

Депутат Госсовета РТ посоветовал статистикам показывать более полную картину того, что происходит.

17:33 02.02.2017 Депутат Госсовета РТ посоветовал статистикам показывать более полную картину того, что происходит.

Житель Нижнекамска отдал мошеннику 285 тысяч рублей, покупая снегоход в Интернете

Сообщение о продаже транспортного средства нижнекамец увидел на сайте бесплатных объявлений.

16:57 02.02.2017 Сообщение о продаже транспортного средства нижнекамец увидел на сайте бесплатных объявлений.

В Казани осудят прораба за смертельный случай на стройке ТЭЦ-1

Сваебойная машина перевернулась на строительстве энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 на улице Лебедева.

16:43 02.02.2017 Сваебойная машина перевернулась на строительстве энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 на улице Лебедева.

Жителя Мензелинска осудили за доведение до самоубийства пасынка

Мужчина систематически оскорблял и избивал своего несовершеннолетнего пасынка.

16:33 02.02.2017 Мужчина систематически оскорблял и избивал своего несовершеннолетнего пасынка.

Татарстанских медиков будут обучать оказанию высокотехнологичной помощи

Программа предусматривает стажировки в составе мультидисциплинарных бригад в зарубежных медцентрах по индивидуальной программе.

16:17 02.02.2017 Программа предусматривает стажировки в составе мультидисциплинарных бригад в зарубежных медцентрах по индивидуальной программе.

Самая ожидаемая премьера сезона открыла Шаляпинский фестиваль

В Казани идут премьерные спектакли «Пиковая дама» в постановке Юрия Александрова.

15:54 02.02.2017 В Казани идут премьерные спектакли «Пиковая дама» в постановке Юрия Александрова.

При столкновении с большегрузом в Высокогорском районе погибла женщина-водитель «Лады»

Спасатели вызволили тело погибшей 41-летней женщины из искореженного автомобиля.

15:34 02.02.2017 Спасатели вызволили тело погибшей 41-летней женщины из искореженного автомобиля.

Появилось видео аварии с большегрузами в Верхнеуслонском районе

Одного из водителей госпитализировали с открытым переломом ноги.

15:22 02.02.2017 Одного из водителей госпитализировали с открытым переломом ноги.

Минздрав Татарстана: В республике снизилась смертность по большинству показателей

Показатель младенческой смертности снизился на 18,5 процента, показатель материнской смертности — на 18,2 процента.

15:21 02.02.2017 Показатель младенческой смертности снизился на 18,5 процента, показатель материнской смертности — на 18,2 процента.

Культура Татарстана признана одной из наиболее динамично развивающихся отраслей социальной сферы

Обеспеченность Татарстана киноучреждениями в 2016 году, объявленном Годом кино, достигла почти 95 процентов.

14:41 02.02.2017 Обеспеченность Татарстана киноучреждениями в 2016 году, объявленном Годом кино, достигла почти 95 процентов.

Татарстанский лыжник Егор Казаринов взял серебряную медаль на первенстве мира среди юниоров в США

Лыжник из Татарстана стал вторым в лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.

14:33 02.02.2017 Лыжник из Татарстана стал вторым в лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.

Валерий Кандилов: «Наши прогнозы по ряду товаров оправдываются на 70-80 процентов»

Информация, подготовленная специалистами органов статистики, помогла Правительству РТ сдержать инфляцию.

14:22 02.02.2017 Информация, подготовленная специалистами органов статистики, помогла Правительству РТ сдержать инфляцию.

Фарид Мухаметшин: «Культурное развитие села – одно из главных направлений нашей работы»

Глава парламента дал положительную оценку деятельности Министерства культуры РТ за прошлый год.

14:11 02.02.2017 Глава парламента дал положительную оценку деятельности Министерства культуры РТ за прошлый год.

Татарстан продолжает удерживать лидерство в ПФО по демографическим показателям

В республике также снизились показатели младенческой и материнской смертности.

14:06 02.02.2017 В республике также снизились показатели младенческой и материнской смертности.