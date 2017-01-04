В Татарстане произошло 620 дорожно-транспортных происшествий с участием детей

02.02.2017 18:00 | ГИБДД сообщает

В 2016 году в Республике Татарстан произошло 620 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 15 детей погибли и 649 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение количества ДТП на 65 происшествий (+12%), количества пострадавших – на 66 детей (+11%).

В 2016 году произошло 256 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 11 детей погибли и 280 получили травмы. Количество ДТП с участием детей-пассажиров увеличилось на 40 происшествий, количество погибших детей – на 3, количество пострадавших увеличилось на 43 ребенка. Четыре погибших ребенка перевозились с нарушением Правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД МВД по Республике Татарстан ведут активную работу по выявлению нарушений правил перевозки детей. Так, в 2016 году сотрудники ГИБДД выявили около 33 тысяч таких нарушений. За данное нарушение согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

В 2016 году произошло 316 ДТП с участием детей-пешеходов, в них 3 ребенка погибли и 320 получили травмы.

Часть происшествий обусловлена нарушениями правил дорожного движения водителями, превышающими скорость, проезжающими перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не пропускающими пешеходов на пешеходных переходах.

Однако некоторые ДТП происходят из-за нахождения малолетних детей на улице без сопровождения взрослых, а также отсутствия навыков безопасного поведения на дороге у самих детей – перебегающих дорогу в неположенных местах, перед близко идущим транспортом, из-за объектов, ограничивающих видимость (транспорт, сугробы, кустарник и т.д.) или на запрещающий сигнал светофора.

В 2016 году произошло 3 ДТП с участием детей, управлявших мототранспортом, в которых 3 ребенка получили травмы. С участием детей-велосипедистов – 46 ДТП, в них 1 ребенок погиб и 45 получили травмы.

С целью профилактики нарушений ПДД несовершеннолетними Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит активную разъяснительную работу в образовательных организациях с учащимися, родителями и педагогами, а также работу по выявлению юных нарушителей правил дорожного движения. В 2016 году сотрудниками полиции было выявлено около 24 тысяч нарушений ПДД детьми, по этим нарушениям составлены карточки «Стоп – твоя жизнь в опасности!», сообщения направлены по месту занятости детей для проведения дальнейших профилактических мероприятий. При неоднократном нарушении ПДД детьми, а также при совершении подростками грубых нарушений ПДД (управление транспортными средствами без соответствующего права) материалы передаются в подразделение по делам несовершеннолетних, затем – в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения к административной ответственности родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2016 году 773 родителя были привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Перевозите детей в возрасте до 12 лет только в детских удерживающих устройствах, а старше 12 лет – пристегнутыми ремнями безопасности, используйте в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (дождь, туман и т.д.) на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы. Ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге. Помните, что дети – самые незащищенные участники дорожного движения!