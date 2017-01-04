Ранней или поздней будет весна-2017

Сегодня по всему миру отмечают День сурка. Суть праздника проста: 2 февраля, когда до весны остается меньше месяца, сурок вылезает из своей норы, за ним наблюдают и по поведению зверька решают – скоро ли придет весеннее тепло или нет.
02.02.2017 17:00 | новости Печать
Сегодня по всему миру отмечают День сурка. Суть праздника проста: 2 февраля, когда до весны остается меньше месяца, сурок вылезает из своей норы, за ним наблюдают и по поведению зверька решают – скоро ли придет весеннее тепло или нет.
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