Ранней или поздней будет весна-2017

02.02.2017 17:00 | новости

Сегодня по всему миру отмечают День сурка. Суть праздника проста: 2 февраля, когда до весны остается меньше месяца, сурок вылезает из своей норы, за ним наблюдают и по поведению зверька решают – скоро ли придет весеннее тепло или нет.

Сурок, обитающий в Московском зоопарке, сегодня не вышел, а продолжил спать. Как отметили в пресс-службе зоопарка, грызуну еще не время просыпаться, тем более, что сегодня в столице подморозило.

В отличие от сурка, гидрометеорологи не спят, данные их мониторинга говорят о том, что зима отступит в среднестатистические сроки. А вот, по народным приметам, весна в этом году может быть ранней, поскольку и Пасха в этом году ранняя. Напомним, в 2017 году она приходится на 16 апреля.