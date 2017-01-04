Глава района поздравил жительницу Кукмора Ханифу Мингазову с юбилеем (фото)

02.02.2017 16:00 | новости

Сегодня уроженке села Хасановка, на сегодняшний день проживающей в поселке Кукмор Мингазовой Ханифе Юсуфовне исполнилось 95 лет. Юбиляра поздравил глава района Сергей Димитриев, вручил Поздравительную открытку Президента России, Благодарственное письмо от своего имени и памятный подарок.

Ханифа апа долгие годы проработала в системе образования.

- Я работала учителем в начальных классах в деревнях Алгаево, Ташлы-Елга, Дусаево, Хасановка, Верхний Арбаш, Нырты. Проработав 25 лет в детском саде в Пермской области, вышла на заслуженный отдых. Затем переехали с семьей в Кукмор. Здесь проживаю уже 32 года, - говорит она.

У Ханифы апы четверо детей. Ее радуют 8 внуков и 4 правнуков.

От чистого сердца поздравляем юбиляра со знаменательной датой, желаем здоровья, душевного спокойствия и благополучия.

Алсу ИДРИСОВА, фото автора